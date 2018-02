ŠARIĆ JE TO NAPRAVIO 10. PUT OVE SEZONE Još jedna velika Dariova NBA noć

Screenshot: Twitter

DARIO ŠARIĆ odličnom igrom u pobjedi njegove Philadelphije nad Washingtonom 115:102 ostvario je novi podvig.

Joel Embiid predvodio je Sixerse s 27 koševa i 12 skokova, a Šarić je s 20 koševa i sedam skokova bio drugi najbolji igrač kod pobjednika u obje ključne kategorije. Iz igre je gađao 8/14 (57 posto), trice 2/4, a pogodio je oba slobodna bacanja. Dodao je po jednu asistenciju i ukradenu loptu.

.@sixers F @dariosaric joins @JoelEmbiid, @BenSimmons25 and @JJRedick as Philadelphia players with at least 10 20-point games this season.



Tonight's performance is the 24th 20-point game of Saric's two-year career.