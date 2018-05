SENZACIJA NA HOKEJSKOM SP-u Švicarci s tri gola u četiri minute drugi put u povijesti u polufinalu

Foto: EPA



HOKEJAŠI Švicarske senzacionalno su pobijedili Finsku 3:2 (0-1, 3-0, 0-1) u četvrtfinalnom dvoboju Svjetskog prvenstva Elitne divizije hokeja na ledu, odigranom u četvrtak u Herningu i tako se drugi put u povijesti plasirali u polufinale u kojem ih čeka Kanada.



Finska je u 8. minuti povela pogotkom Nutivaare, a onda je u drugoj trećini uslijedio blitzkrieg na švicarski način. U razmaku od tri minute i 55 sekundi Švicarci su postigli tri pogotka i zahvaljujući Corviju (30.), Verminu (33.) i Hofmannu (34.) poveli 3:1. Rantanen je u 49. minuti vratio nadu Fincima, ali nijedan njihov pokušaj da dođu do izjednačujućeg pogotka nije donio željeni rezultat.



Tako su Švicarci drugi put u povijesti, a prvi nakon 2013. godine stigli do polufinala. Prije pet godina na SP-u u Švedskoj i Finskoj švicarska reprezentacija je preko Češke (2-1) i SAD-a (3-0) stigla do finala u kojem je poražena od Švedske (5-1).



Šveđani bi ih mogli čekati u finalu i u Kopenhagenu. Naravno, prvo će Švicarci morati napraviti još veću senzaciju nego u četvrtfinalu te u polufinalu svladati favoriziranu Kanadu koja je najneizvjesnijem četvrtfinalu pobijedila Rusiju 5-4, ali tek pogotkom Ryana O'Reillyja u 5. minuti produžetka.



Švedska je do polufinala stigla pobjedom 3-2 (0-0, 1-1, 2-1) nad Latvijom. Filip Forsberg je u 27. minuti postigao vodeći pogodak za branitelje prošlogodišnjeg naslova. Izjednačio je Blugers u 32. minuti. Novo vodstvo Šveđanima donio je Arvidsson (42.), a na 3-1 povisio je Ekman-Larsson (47.). Konačnih 3-2 postavio je Balcers u 51. minuti.Polufinalni dvoboji na rasporedu su u subotu, 19. svibnja, a oba će biti odigrana u Royal Areni u Kopenhagenu. Od 15.15 igrat će Švedska - SAD, a od 19.15 Kanada - Švicarska.Poraženi polufinalisti će se u nedjelju (15.45) boriti za brončano odličje, a pobjednike polufinala gledat ćemo u borbi za zlato od 20.15.