SHOW DYBALE U VERONI Dva gola u šest minuta i majstorija za sjajnu seriju Juventusa

SEDMU pobjedu u posljednjih osam utakmica (uz remi) ostvario je Juventus u svim natjecanjima. Aktualni prvak Italije slavio je kod Verone s 3:1 u 19. kolu Serie A, te ponovno stigao na bod od lidera Napolija.

Mario Mandžukić igrao je do 82. minuti, kada ga je zamijenio Claudio Marchisio, a junak nove pobjede je Paulo Dybala, koji je zabio dva gola u šest minuta.

Gosti iz Torina poveli su već u 6. minuti. Gonzalo Higuain pogodio je desnu vratnicu, a lopta se odbila na lijevoj strani za Blaise Matuidija, koji je unatoč nespretnom udarcu poslao loptu u suprotni kut za vodstvo.

Međutim, Verona je izjednačila u 59. minuti, kada je zabio bivši igrač Stare dame Martin Caceres. Urugvajac je iskoristio pogrešku rivala, osvojio loptu i s 20 metara prekrasno pogodio lijevi kut za 1:1.

4 - Paulo Dybala has scored in each of his last 4 Serie A appearances against Verona. Joya. #VeronaJuve