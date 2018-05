SJAJNA UTAKMICA U PULI Hajduk dominira i vodi (1:3)

Foto: HNK HAJDUK

HAJDUK od 18 sati igra protiv Istre u Puli u utakmici 34. kola HNL-a. Hajduk vodi 3:1!

Utakmica je to u kojoj se splitski klub pobjedom opet može približiti Rijeci na bod zaostatka, ali i nagovijestiti izlazak iz teške situacije nakon šokantnog poraza od Rudeša.

ISTRA – HAJDUK 1:3

Tijek susreta:

65' Sad je Hajduk bio na korak do četvrtog gola, ali sjajno je Saidov šut glavom sa svega pet metara obranio Ćorić

58' Kakva sjajna prilika za Istru. Halilović je izvrsno uposlio Ottochiana, ovaj je tukao, ali preko vrata Letice

50' Umalo četvrti gol za Hajduk i to autogol Prcea. Mađar Gyurcso je uptio oštru loptu u pet metara, Prce je loše zahvatio, ali je na vratima Ćorić bio spreman

46' Počelo je drugo poluvrijeme

45' Kraj prvih 45 minuta!

36' GOOOOOL! U jeku napada Istre koja se otvorila, Hajduk je zabio treći gol. Strijelac je Said. Said je duboko na svojoj polovici presjekao jedno dodavanje pa povukao kontru, da bi odigrao desno za Tudora, a ovaj mu je maestralno uzvratio zadnjim pasom, nakon čega je Said s deset metara lijevom nogom poslao loptu u mrežu

33' Gol je Istri dao krila i domaći su sve bolji i bolji. Traže izjednačenje

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

27' GOOOL! U jeku dominacije Hajduka, Istra je smanjila, a gol je zabio Roce. Bila je to odlična kontra Istre. Sve je pokrenuo Ottochian, dodao je za Pavića, a ovaj iz prve proigrava natrčalog Rocea i to je gol za 1:2

20' Hajduk posve dominira utakmicom. Puljani se brane, a igrom dirigira sjajni Mađar Gyurcso

13' GOOOOL! Hajduk vodi 2:0, a gol je zabio Fran Tudor! Opet je sve napravio sjajni Gyurcso. Mađar je izašao sam pred Ćorića, pucao je, vratar Istre odlično brani, a iz odbijanca iz gužve mrežu trese Tudor. Domaći su tražili faul na svom golmanu, ali Batinić je ostao nijem

12' Sjajna prilika za domaće. Matei je izveo korner, obrana Hajduka spava, a Ottcohian sam s pet metara glavom gađa točno u Leticu

5' GOOOL! Hajduk vodi 1:0! Pogodak je zabio Mađar Gyurcso iz slobodnog udarca! Bila je to prava golčina Mađara

1' Počela je utakmica na Aldo Drosini

0' Sudac utakmice je Damir Batinić iz Osijeka.

U Hajdukovu je sastavu puno promjena u odnosu na prošli susret, u sastav se vratio Said, a Futacs je preselio na klupu.

ISTRA: Ćorić, Pavić, Prce, Halilović, Ottochian, Jovičić, Roce, Escobar, Vojnović, Matas, Matei. Klupa: Orbanić, Prelčec, Antunović, Maksimović, Jakić, Kerić, Čuljak

HAJDUK: Letica, Juranović, Ismajli, Fomitschow, Radošević, T. Bašić, Hamza, Tudor, Tičinović, Gyurcso, Said. Klupa: Stipica, Futacs, Almeida, Šego, Memolla, Filip, Kovačević.