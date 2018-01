Skoro je potpisao za Dinamo, govorili su da je premalen za rukomet, a danas je "novi Balić"

Foto: Pixsell / I. Čagalj

ZA LUKU CINDRIĆA mnogi su čuli tek prošle godine na Svjetskom rukometnom prvenstvu. Uz Domagoja Duvnjaka na parketu se pojavio momak koji je stilom i vicom u igri podsjetio na Ivana Balića. Za takav zaključak nije bilo potrebno stručno rukometno znanje. Bilo je dovoljno da Cindra napravi prvi korak, zabije se u blok, a onda asistira onom balićevskom, haklerskom fintom.

Iza njega je godina iz snova. S Vardarom se popeo na krov Europe i proglašen je najboljim playmakerom svijeta iza Nikole Karabatića. Još prije četiri godine igrao je za Karlovac i radio na parkingu da skrpa pristojna primanja.

Igrao napadača, odbio Dinamo

Cindrić je imao nevjerojatan rukometni put. Bio je veliki nogometni talent, napadač kojeg je želio zagrebački Dinamo. S 14 godina dobio je poziv da preseli u Zagreb, ali otac, inače rukometni trener, rekao je ne...

Vjerovao je u njegov rukometni put, koji je dobio pravi smjer kada je Lukinu energiju i talent prepoznao Lino Červar i odveo ga sa sobom u Metalurg.

Danas je Cindrić jedan od ključnih igrača hrvatske reprezentacije. Nakon ozljede Domagoja Duvnjaka u prvoj utakmici Eura protiv Srbije, Cindrićeva uloga kreatora je još važnija.

"Događaju se stvari o kojima sam sanjao cijeli život... Presretan sam, puno sam se odricao i nadao, a sada se događa sve što sam sanjao. Živim u ovom trenutku i zahvalan sam Bogu na svemu. Otac me uvijek pratio u razvoju. Kada sam bio u dilemi, on je bio tu i donio je odluku. Dobro smo odabrali, danas je to jasno", kaže Luka.

Govorili su mu da je premalen, da nikada neće uspjeti u rukometu, a on im danas poručuje:

"Sve se u životu vraća, a ja sam naporno radio za ovo."

Cindrić je jučer u Splitu imao najžešće navijače.

"Iz Ogulina je došao autobus, ti ljudi su uvijek uz mene, bilo da sam u dresu kluba ili reprezentacije i imaju posebno mjesto u mom srcu. Lijepo je i drugačije kada dolaziš iz male sredine."

S Lukom smo razgovarali jutro nakon velike pobjede (32:22) u splitskom hotelu Park. Pogledajte video.