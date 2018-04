ŠKRTA BARCA OSTALA BEZ REALOVOG UBOJICE VELIKANA Otkrio ga je Messijev nalaznik, ali sve je propalo zbog sitniša

Foto: Getty Images/Guliver Image

GREŠKE u procjenama igrača događaju se i najvećim klubovima, u kojima su skautiranje i procesi evaluacije potencijalnih meta na razini znanosti. Ali, rijetko kad im se zalomi kiks kao što je onaj koji je prije četiri godine napravila Barcelona s Marcom Asensiom.

Za igrača koji je odrastao doslovno na pučini ispred Barcelone, na Balearima, gdje se govori katalonski, logična destinacija na kojoj je trebao završiti nakon Mallorce bio je velikan na kopnu preko puta rodnog otoka.

Ali, to se nije dogodilo zbog samo dva milijuna eura.

2014. Barcelona je ponudila 2.5 milijuna eura za 18-godišnjeg Asensia, a Mallorca je tražila - 4.5 milijuna. Barcelona je na kraju pristala dati toliko, ali uz uvjet da 2.5 milijuna plati odmah, a ostatak kada Asensio debitira za novi klub u La Ligi.

Mallorca je to odbila i samo pola godine kasnije, u zimu 2015., prodala Asensia u Real za samo 3.5 milijuna eura.

Dva ljeta kasnije, u rujnu 2017., Real će Asensia vezati ugovorom s otkupnom klauzulom od 700 milijuna eura.

U proljeće ove 2018. Asensio je igrač koji u aktualnoj sezoni ima najviše nastupa za aktualnog prvaka Španjolske, Europe i svijeta, a krilnom napadaču su drugu sezonu zaredom specijalnost golovi najvećim klubovima u nacionalnim i europskim natjecanjima.

Sve to uspio je sa samo 22 godine i već sada izgleda kao sigurna oklada za Zlatnu loptu u bliskoj budućnosti.

Ali, nogometna sadašnjost i budućnost bile bi potpuno drugačije da je Barcelona poslušala savjest skautskog maga Horacia Gaggiolija. Čovjek koji je bio ključan prilikom dovođenja Lea Messija u Barcelonu još prije pet godina signalizirao je klubu da odmah dovede Asensia. Jer, ako oni neće, ima tko će.

A taj netko bio je Barcelonin najveći konkurent. Real je još dobio popust, jer ga je do kraja sezone 2014/15 ostavio Mallorci na posudbi.

Asensio je nakon toga blistao u Barceloni, ali kao Realov igrač na posudbi u Espanyolu.

Od početka prošle sezone Zidane ga je vratio u Madrid, a Asensio je golom kod Bayerna u prvoj polufinalnoj utakmici Lige prvaka, za pobjedu 2:1, došao do 21 zgoditka u 85 nastupa za Real. Fantastična statistika za igrača na krilu i koji još uvijek često ulazi s klupe. Ove sezone na 21 utakmici, kao i na onoj u Munchenu, gdje je ušao i zabio pobjednički gol.

Ali, to njemu nije ništa novo: Bayernu je također zabio u Ligi prvaka, ali u četvrtfinalu prošle sezone na Bernabeuu. Nakon toga je postigao gol i za pobjedu protiv Juventusa u finalu LP-a. A u debiju za Real na početku prošle sezone poderao je mrežu Sevilli, osvajaču Europa Lige, i tako Realu pomogao osvojiti europski Superkup.

Ovu sezonu otvorio je golčinama u obje utakmice španjolskog Superkupa, koji su zamalo rasparali mrežu njegovog nesuđenog kluba, Barcelone.

Ali, Asensio zapravo nije ni mogao završiti tamo. Jer sudbinu strijelca golčina, i to za Real, zapisala mu je majka Maria Gertruida.

Ona mu je dala ime po omiljenom joj nogometašu i sunarodnjaku, Marcu van Bastenu.

Asensio: My mother was Dutch and she chose my name. She named me Marco because of Marco van Basten. pic.twitter.com/NYfDswgcBw