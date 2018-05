Slovenska slagalica za povijest NBA lige

Foto: Fiba

PRIJE par dana održana je NBA lutrija, događaj na kojem 14 NBA ekipa koje nisu ušle u doigravanje traži šansu za osvajanje prvog picka. Proces lutrije je jednostavan: zamislite loto s 1000 loptica, njih 250, odnosno 25% u bojama je najlošije ekipe, 199 (19,9%) pripada drugoj najlošijoj i tako sve do posljednje ekipe koja je ove sezone imala samo 5 loptica (0,05%). Lutrija je koncipirana tako da najlošija ekipa u protekloj sezoni ne može birati ispod 4. mjesta, dok ekipe između 5. i 14. izbora mogu ići jedino u top 3. Naprimjer, ekipa sa 7. najlošijim omjerom može ili zadržati poziciju, doći u top 3 ili pasti jedno mjesto ako ekipa na broju 12 osvoji jedan od prvih triju izbora.

Ove godine nastavio se trend koji vlada proteklih nekoliko sezona. Od 2004. godine i drafta na kojemu je Orlando Magic pokupio Dwighta Howarda pa sve do 2015. i drafta kojim je Karl-Anthony Towns završio u Minnesoti, najgori omjer lige nije donosio prvi pick na draftu. No od 2015. godine ovo je četvrti uzastopni draft na kojem ekipa s najlošijim omjerom ima priliku birati prva. Ove sezone tu čast dobili su Phoenix Sunsi, koji su svega dan prije lutrije potvrdili Igora Kokoškova kao glavnog trenera naredne tri sezone. I time otvorili jednu posebno zanimljivu temu.

Rast Luke Dončića

Više od godinu dana slušamo priče o Luki Dončiću kao prvom izboru na NBA draftu. Za razliku od većine priča koje se plasiraju kako bi se podigla medijska pompa, ova ima pokriće. Čak i površni pratitelji košarke znaju tko je mladi Slovenac. Jedna od najvećih zvijezda Eurolige i Real Madrida zabljesnuo je prošle sezone u španjolskom prvenstvu i europskim natjecanjima i počeo privlačiti

pažnju američkih draft stručnjaka.

"Je li ovaj mali stvarno toliko dobar?" pitali su se skauti križajući mock draftove koje su upravo sastavili jer trebalo je osloboditi mjesto pri vrhu za Dončića. U ovome trenutku teško je odrediti Dončićevu buduću poziciju u NBA-u. S 203 centimetra gura ga se na poziciju beka šutera ili niskog krila, dok određeni skauti u njemu vide point guarda (jedinica po europski). No liga zadnjih godina sve više gubi klasične pozicije pa tako viđamo LeBrona i Simmonsa koji su niska krila, ali igraju playmakere i još desetak drugih pozicija. Pozicija nije važna, ona je samo slovo na papiru. Ono što je važno je Dončićeva igra.

Slovenska veza

Kokoškov je trener koji je na prošlom Eurobasketu predvodio Sloveniju do zlatne medalje. Uz Gorana Dragića, najbolji igrač Slovenije bio je upravo Luka Dončić. Kokoškov je od 2000. godine pomoćnik u NBA ligi, prošao je nekoliko klubova i radio s nekoliko trenera. Posljednji kojemu je bio asistent je trener Utah Jazza, Quin Snyder. Riječ je o jednom od najboljih trenera u ligi, čovjeku otvorenom za nove ideje i spremnom u hodu poboljšavati ekipu. Momčad Jazza je upravo pod njim

prešla iz tranzicijske faze oporavka u fazu stalnog playoff sudionika. Prošle sezone stvorio je jednu od najzanimljivijih ekipa za praćenje koja je imala sličan profil igrača za kormilom.

Iako Dončića najviše uspoređuju s europskim igračima poput Kukoča ili Turkoglua, što ima smisla jer su obojica došla iz Europe u NBA i sličnih su karakteristika, američka verzija Dončića bio bi Gordon Hayward, bivši igrač Jazza. Iako je Kukoč nešto viši od te dvojice, svi su igrači sličnih karakteristika. Visoki igrači koji vole imati loptu u rukama, odlični su sekundarni kreatori, pretplaćeni na 15+ poena i 5+ asistencija i skokova u prosjeku te ih krasi iznimno visoka košarkaška inteligencija.

Kukoč je Hall of Fame igrač (čekamo i dalje), Turkoglu je u najboljim sezonama bio granični all star igrač, dok je Hayward u ovome trenutku između 15. i 25. mjesta najboljih igrača lige. Prilično lijepo društvo za usporedbu. Blizak Kukočevoj generaciji, Kokoškov dobro zna kakav je to bio igrač. Turkoglua i Haywarda imao je priliku trenirati i uvidjeti njihove kvalitete.

Doncic Sunsi?

Sudeći prema službenom twitter profilu Sunsa, gdje je jasno istaknuta jedinica koja označava prvi pick i Šuns umjesto Suns, u čast novog trenera, sugerira nam da se misli ozbiljno u Arizoni. Zadnjih godina riješili su se preplaćenih veterana ili limitiranih igrača koji su kočili razvoj mladih snaga i potpuno se okrenuli obnovi. Dolazak Dončića u Sunse lijepo bi zaokružio postojeću jezgru mladih igrača. DeAndre Ayton je najbolji igrač na draftu, no njegov status prvog izbora sve je više upitan nakon lutrije. Glavni razlog je upravo poveznica između Kokoškova i Dončića, ali i ostatak jezgre koju čine dva visoka igrača i dva vanjska igrača. Pozicije su važne samo na papiru, važnije je kako igrači funkcioniraju na parketu. Uparivanje Bookera Dončića na bekovskim pozicijama dalo bi im zanimljivu kombinaciju. Booker je jedan od najboljih mladih bekova lige, a njegova napadačka igra i dobar šut izvana lijepo bi pasali uz Dončićevu nesebičnu all around igru. Josh Jackson izabran je 4. izborom prošle godine, a defenzivni potencijal koji posjeduje i fizičke predispozicije idealno bi zaokružile vanjsku trojku. Dragan Bender i Marquese Chriss kao visoka kombinacija imaju dobar

potencijal, a iako nisu igrali puno u paru, trebali bi činiti visoki par budućnosti.

Iako je zadnjih dana davao znakovite izjave kako možda neće ići u NBA naredne sezone, vjerojatno će ipak otići. Sve je dobro posloženo. Prvi glavni trener rođen izvan Sjedinjenih Američkih Država u povijesti lige ima priliku uzeti prvim pickom Europljanina, drugi put u povijesti lige (Bargnani 2006. – Toronto) i uklopiti ga u idealno posloženu ekipu kao završni dio slagalice. Što se vrti u glavi glavnih ljudi Phoenix Sunsa ostat će tajna nekoliko dana do drafta, kada će curiti sve više informacija. Dončić ili Ayton? Vjeruju li u visoki dvojac na koji su potrošili 4. i 8. pick prije dvije godine, onda nema dvojbe.

Luka Dončić je njihov čovjek.