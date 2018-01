Sokolović osvojio drugo mjesto na sljemenskom Crvenom spustu

Foto: Hina

NA sljemenskom Crvenom spustu hrvatski paraolimpijac Dino Sokolović je u konkurenciji sjedećih skijaša zauzeo drugo mjesto u slalomu s vremenom od 1:51.44 minute, nakon što je u prvoj vožnji bio najbrži s vremenom od 54.23 sekunde.

Prvo mjesto osvojio je Poljak Igor Sikorski s vremenom od 1:51.26, dok je treće mjesto pripalo Amerikancu Tyleru Walkeru s vremenom od 1:52.38.

"Izuzetno sam zadovoljan svojom prvom vožnjom i vodećim mjestom. No, u drugom 'laufu', staza nažalost nije izdržala. Bilo je mnogo rupa, koje su me izbacivale iz ponajbolje putanje tako da sam izgubio dragocjeno vrijeme, ali svakako je najvažnije da sam došao do cilja i još jednog postolja", izjavio je Sokolović.

Kod žena u sjedećoj konkurenciji pobijedila je Austrijanka Claudia Loesch.

Drugi hrvatski predstavnik Damir Mizdrak s vodičem Lukom Debeljakom je u konkurenciji slijepih i slabovidnih skijaša odustao u drugoj vožnji poslije "haklanja kolca", nakon što je u prvoj vožnji s vremenom od 1:06.90 zauzeo deseto mjesto.

U konkurenciji slabovidnih žena slavila je Slovakinja Henrieta Farkasova, a kod muškaraca pobijedio je Slovak Jakub Krako.

U konkurenciji stojećih skijašica najbrža je bila Francuskinja Marie Bochet, a kod muškaraca prvo mjesto zauzeo je Austrijanac Martin Wuerz.

U kategorijama slijepih i slabovidnih, stojećih i sjedećih skijašica i skijaša nastupilo je njih ukupno 69 iz 17 zemalja s četiri kontinenta.

U utorak je na sljemenskom Crvenom spustu još jedna slalomska utrka, a potom ponajbolji svjetski paraskijaši odlaze u Kranjsku Goru, gdje će 11. i 12. siječnja voziti dva veleslaloma.