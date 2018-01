ŠPANJOLCI ZAPALILI ARENU "Napravili smo čudo, hvala Hrvatskoj"

Foto: Hina

ŠPANJOLSKI rukometaši osvojili su svoje prvo europsko zlato. U finalu u Zagrebu pobijedili su Švedsku 29:23 nakon velikog preokreta u drugom poluvremenu.

"Sjajna obrana u drugom poluvremenu finala nam je omogućila da dođemo do ovog povijesnog naslova", kazao je španjolski izbornik Jordi Ribera nakon pobjede.



"Mislim da smo napravili čudo u drugom poluvremenu, a za to je zaslužna samo obrana. Šveđani su dominirali u prvom poluvremenu i pokazali da nisu slučajno u finalu. Ovo je velika nagrada za trud i borbu mojih igrača", kazao je Ribera, koji je pohvalio organizatora.



"Osjećali smo se odlično u Hrvatskoj i hvala svima koji su nam to omogućili. Bili ste izvrsni organizatori".



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

David Balaguer je s pet golova bio jedan od najboljih strijelaca Španjolske."Znali smo da će biti teško jer Šveđani igraju isto kao i mi. Gotovo da smo imali iste uspone i padove tijekom ovog prvenstva, iznenadili smo favorite na papiru. Napravili smo veliki preokret u drugom dijelu, ali samo zato što smo nakon lošeg prvog poluvremena izašli odlučni da pobijedimo", rekao je Balaguer.