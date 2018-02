SPEKTAKL U TORINU Fantastični Spursi nadoknadili 0:2 protiv Juventusa

Foto: Getty Images/Guliver Image



NE MOŽE se baš svatko pohvaliti da je s Juventusova stadiona izašao neporažen. Još manje momčadi uspjelo je protiv strašne Allegrijeve momčadi nadoknaditi minus od dva gola. Momčadi koja je gol zadnji put primila 30. prosinca u Veroni.



No sve to pošlo je večeras u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka za rukom sjajnom Tottenhamu koji se s ovih 2:2 može nadati prolasku u uzvratu koji se za tri tjedna igra na Wembleyju. Juventus je nastavio nevjerojatan niz od 23 utakmice bez poraza kod kuće u Ligi prvaka, no ne može biti zadovoljan ishodom ovog susreta.



Kako je počelo, mirisalo je na katastrofu Engleza. Nakon 80 sekundi Juventus je poveo. Pjanić je odlično ubacio iz slobodnog udarca, a Gonzalo Higuain iz okreta zabio za vodstvo. Nisu se gosti ni snašli, a sedam minuta kasnije Davies ruši Bernardeschija u šesnaestercu, a Higuain iz penala rutinski zabija za 2:0.







U tom trenutku većina momčadi bi se protiv ovako moćnog Juventusa povukla, raspala i čekala da ih se do kraja razbije. No ne i ovaj Tottenham. Malo koja momčad u Europi toliko napreduje iz godine u godinu, a istovremeno uspijeva zadržati svoje najbolje igrače. Spursi sad već imaju dovoljno europskog iskustva, igraju jako dobar nogomet i nisu si dopustili da ih Juventus pregazi. Zbrojili su se, pregrupirali i nastavili igrati kao da se ništa nije dogodilo.



Do prvog gola mogli su već u 17. minuti, ali sudac Felix Brych nije Benatijin vjerojatni prekršaj nad Kaneom pretvorio u penal. Devet minuta kasnije Buffon je obranio mrtvu šansu Kaneu, ali u 29. nije mogao ništa. Upalila je "trademark" akcija Spursa. Dele Alli je čekao da se Kane oslobodi pažnje Chiellinija, Englez je odlično pratio liniju Juventusove obrane i kad je dobio pravu loptu pobjegao je Zebrama. Zaobišao je Buffona i rutinski pogodio za 2:1.

9 - Harry Kane has scored more goals in his first nine Champions League appearances (9) than any player in the history of the competition, ahead of Ronaldinho, Simone Inzaghi, Didier Drogba & Diego Costa (8). Greatest. #JUVTOT #UCL pic.twitter.com/b7RCpdRrwn — OptaJoe (@OptaJoe) February 13, 2018





Sve dobro što je napravio u otvaranju utakmice Higuain je djelomično upropastio u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Aurier je srušio Douglasa Costu u kaznenom prostoru, no Higuain je iz penala raspalio po gredi i tek nakon uzvrata na Wembleyju znat ćemo koliko će taj promašaj stajati Juventus.

A mogao bi biti jako skup, jer su Spursi u nastavku bili za klasu bolja momčad i kako je susret odmicao domaćinima je sve više ponestajalo snage, a Englezi su počeli sve više dominirati. Zadnje što je Juve odigrao vidjeli smo u 57. minuti kad je prvo Lloris obranio udarac Bernardeschija, a iz kornera koji je uslijedio Mandžukić je iz odlične situacije glavom pucao ravno u golmana.



Nakon toga Juve se povukao i čekao kontru iz koje bi slomio goste, no nije ju dočekao. Dapače, na kraju je primio gol i Talijani će sutra sigurno analizirati Allegrijev potez da se povuče i čuva vrlo varljiv rezultat uoči uzvrata. Na kraju ga nije sačuvao jer je u 71. minuti Christian Eriksen prevario Buffona iz slobodnog udarca s 19 metara. Juventusov golman krenuo je iza svojeg zida, a Danac je relativno laganim prizemnim udarcem gađao Buffonov kut.

694 - Prior to Harry Kane's goal, Gianluigi Buffon had not conceded goals for 694 consecutive minutes between Juventus and Italy (the previous one was Sweden's goal last November). Beat. #JuveTOT — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 13, 2018



Buffon se pokušao vratiti u drugu stranu, ali nije stigao i Tottenham je došao do više nego zasluženog izjednačenja i velikog kapitala uoči uzvrata.



Rijetko kad su Juventusovi navijači vidjeli da ih protivnik ovako stišće u završnici utakmice na vlastitom stadionu, ali Spursi su još jednom pokazali koliko su dobra momčad.



Bit će šteta ako ova Pochettinova generacija nešto ne osvoji. Teško će, jer je konkurencija na svim frontovima izrazito jaka, ali Tottenham je momčad koju je gušt gledati i koju je, na kraju priče, jako, jako teško pobijediti. Odigrati ovako hrabro i vratiti se protiv jednog Juventusa u Torinu mogu samo pravi frajeri.



Spursi to sigurno jesu.