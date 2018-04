SPEKTAKULARAN ISPRAĆAJ PRED DERBI S JUVEOM "Imamo san u srcu, Napoli će opet biti prvak!"

Foto: Screenshot

ITALIJA je na nogama. Juventus i Napoli večeras od 20:45 igraju utakmicu sezone u 34. kolu Serie A. Stara dama je lider i ima četiri boda više od Napolitanaca, koji su puni motiva i žele pobijediti te stići na svega -1 uoči posljednja četiri kola.

Mario Mandžukić i društvo love rekordni sedmi uzastopni Scudetto i eventualnom pobjedom praktički bi završili posao i otvorili šampanjac.

No cijeli talijanski jug diše za Napoli, čiji su navijači ispratili svoje igrače u veliku bitku. Nevjerojatna atmosfera je na ulicama, koje kroz pjesmu prizivaju povijesnu noć.

"Imamo san u srcu, Napoli će opet biti prvak", odjekuje ulicama, a more plavih navijača sve je veće i veće.

Komplicirana misija čeka momčad Mauricija Sarrija, jer Juventus nije izgubio posljednjih 20 utakmica u Serie A (17 pobjeda i tri remija), a kod kuće je u prvenstvu upisao deset pobjeda u zadnjih 11 susreta (uz remi). Također, Juve je u tim domaćim utakmicama vezao sedam uzastopnih pobjeda, uz gol razliku 19:1.

No to očito previše ne zanima vrele Napolitance...

🍻Liverpool fans: "We create the best atmosphere for when a team bus arrives"



Napoli fans: "Hold my beer"



(📹 @mirkocalemme)#JuveNapoli#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/heKhjqqnPW