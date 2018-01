SPLITSKO ČUDO Prva hrvatska sanjkašica na Olimpijskim igrama do najbliže sanjkaške staze ima 1000 km

Foto: Hina

PRVA hrvatska sanjkašica koja je ispunila normu za nastup na zimskim olimpijskim igrama 28-godišnja Splićanka Daria Obratov kazala je u petak da nastup na zimskim olimpijskim igrama, koje će se od 9. do 25. veljače održati u Južnokorejskom Pjungčangu, ostvarenje njenog olimpijskog sna.



"Presretna sam zbog olimpijske norme za Pjongčang jer se time ostvario moj san. Do sada sam dva puta bila blizu plasmana na ZOI, ali sam i u kvalifikacijama za Vancouver 2010. i za Soči 2014. ostajala iza crte kao prva rezerva. Moj sadašnji plasman među 30 najboljih svjetskih sanjkašica ravan je čudu jer je meni najbliža sanjkaška staza ona u Njemačkoj 1.000 kilometara od moje kuće u Splitu", kazala je Obratov.



Apsolventicu zagrebačkog Kineziološkog fakulteta u mladosti se bavila rukometom i kao 14-godišnja djevojčica doživjela tešku povredu koljena kojeg je čak osam puta morala operirati.





"Tijekom jednog od brojnih rehabilitacija dr. Vlasta Brozičević me 2004. godine u Selcima upoznala s Ivanom Šolom koji mi je rekao da je konstitucija mog tijela idealna za sanjkašicu. Moji su roditelji bili uvjereni da ću kod prvog pada u sanjkaškoj školi, koju sam morala proći da bi se uopće mogla spustiti niz bob stazu, odustati, ali nakon prvog spuštanja ja sam osjetila da je to sport za mene, a neuspjesi u kvalifikacijama za nastup u Vancouveru i Sočiju samo su pojačali moju želju za nastupom na zimskim olimpijskim igrama", rekla je Daria koja najviše trenira sa sanjkašima iz Njemačke."Svi oni hoće pomoći, ali ti svoje sanjke neće dati jer pravo nastupa na ZOI imaju po tri najbolje predstavnice iz osam zemalja i iza njih stoje najpoznatije kompanije iz SAD-a, Rusije, Njemačke, Švicarske, Kanade, Austrije i Italije, a u posljednje vrijeme puno u ovaj sport ulaže i Latvija i nitko od njih, u sportu u kojemu o plasmanu odlučuju desetinke sekunde, neće otkriti tajnu od kojih materijala izrađuju sanjke. Moj trener Amerikanac Duncan Kennedy, na sreću, zna kako izraditi kvalitetne sanjke s dostupnim materijalima, ali na žalost on zbog zdravstvenih problema neće moći biti sa mnom u Pjongčangu", kazala je Obratov, najavivši da na put u Južnu Koreju kreće 2. veljače."Ja sam se već izborila za četiri vožnje na ZOI i budem li sve odvozila 'čisto' mogla bih ući i u Top 20 što bi bio sjajan rezultat. Volim stazu u Pjongčangu koja mi odgovara jer sam na njoj bila 17. u Svjetskom kupu", zaključila je prva hrvatska sanjkašica koja se plasirala na ZOI.