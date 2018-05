Srbi šokirali Beusana: "Jezivo"

Screenshot (Youtube)

SRĐAN OBRADOVIĆ, srpski sudac poznat po nizu sramotnih odluka, uhićen je nakon izmišljanja jedanaesterca u pobjedi Spartaka 2:0 protiv Radničkog.

Da pogledate snimku situacije 100 puta, nećete shvatiti zašto je Obradović dosudio jedanaesterac u 79. minuti utakmice.

Tužiteljstvo u Novom Sadu izdalo je nalog, a policija je uhitila Obradovića zbog osnovane sumnje da je izvršio kazneno djelo zlouporabe službenog položaja. Sudac je priveden u policijsku postaju u Jagodini, a uz kaznenu prijavu priveden je tužitelju.

U obranu Obradovića stao je Mateo Beusan, najpoznatiji hrvatski sudački ekspert.

"Stvarno nema govora o kontaktu, moglo mu se pričiniti jedino da je lopta udarila u ruku obrambenog igrača Radničkog, ali i to se teško bilo zabuniti jer je lopta bila nisko upućena, odskočila je kraj noge ili kroz noge", rekao je Beusan za Slobodnu Dalmaciju pa nastavio:

"Ipak, da zbog toga bude priveden, to je nečuveno! Pa nije to ni tolika najveća greška koja se dogodila. Zar nije ne tako davno u Dugopolju postignut gol a da ga baš nitko nije vidio?! To je veća greška. Ne možeš u zatvor zbog greške, ma kakva ona bila. Čini mi se da je očito policija nešto uhvatila, nekoga u nekakvim razgovorima. Sigurno imaju neku osnovanu sumnju da se nešto čudno radilo. Nešto se zna i nešto se kuhalo oko toga. Vidjet ćete, ustanovit će se zašto su oni njega odveli u zatvor."

A ako je uhićen samo zbog ove pogreške...

"E to ne da bi bilo samo čudno nego bi bilo i jezivo."