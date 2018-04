Stipe Pletikosa mogao bi postati predsjednik Hajduka

Foto: Index

IVAN KOS od večeras više nije predsjednik Hajduka. Nakon derbija na Poljudu u kojem je Dinamo slavio 2:1, NO razriješio je dužnosti sad već bivšeg prvog čovjeka Uprave splitskog kluba.

Podsjećamo, u srijedu je Torcida kao grom iz vedra neba objavila priopćenje u kojem je Kosa i njegove suradnike optužila za šurovanje sa sucima te još jednom zatražila njegov odlazak.

"Znamo za vaš nalog klupskim djelatnicima da se nogometne suce počne tretirati na 'drugačiji način'. Sada se sigurno osjećate ponosno kada slušate razgovore nogometnih sudaca koji su puni hvale za današnji Hajduk i priče kako se osjeća bolja financijska situacija. Navijači Hajduka trebaju znati da je za ovakvu promjenu raspoloženja kod hrvatskih nogometnih sudaca zaslužna činjenica da po vašem nalogu predsjedniče, postoje klupski djelatnici koji su zaduženi da se 'brinu za suce", između ostalog navela je Torcida.

NO je obrazložio svoju odluku kroz prizmu optužbi Torcide:

''NO je utvrdio da predsjednik uprave Ivan Kos nije prekršio zakon, ali je odnosom sa sucima prekršio temeljne vrijednosti kluba. NO je utvrdio da se sucima nikad nije davao novac, niti se tražilo bilo kakva pogodovanja. Ipak, NO je dogovorio sporazumni prekid suradnje s Ivanom Kosom, koji će nastaviti obnašati dužnost do imenovanja novog predsjednika uprave. NO će obavijestiti javnost o odabiru novog predsjednika'', glasilo je priopćenje NO kojeg je prenio Slaven Marasović, a u nastavku nadzornici su se biranim riječima izrazili o sad već bivšem predsjedniku:

''Pod Kosovim vodstvom Hajduk je napredovao, stvoreni su preduvjeti za daljnji razvoj,zahvaljujemo se na doprinosu i napretku kluba i želimo mu puno uspjeha.''

Ono što znamo, to je da još nije poznato kada će se i po kojim pravilima natječaja birati novi predsjednik Hajduka. Ivan Kos ostat će u klubu dok Nadzorni odbor ne izabere novog lidera kluba. Doznajemo da se za sada spominje ime Stipe Pletikose, dugogodišnjeg vratara Hajduka i Hrvatske koji je utakmicu danas pratio u društvu Slavena Bilića, Marija Stanića i Darija Srne, a već dugo radi na profesionalnom usavršavanju i želi se vratiti u hrvatski nogomet. Osim Pletikose spominje se i Zvonimir Akrap, član uprave Splitske banke blizak Hajduku i redovni član lože na Poljudu.