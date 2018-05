Što Kinezi žele u Dinamu?

Foto: GNK Dinamo

DINAMO već godinama pokušava pokrenuti sumnjivu privatizaciju kluba kojem strelovito pada vrijednost, koji je prošlu godinu završio u minusu od 112 milijuna kuna i kojeg iz sjene vodi optuženik za teški kriminal i izvlačenje nekoliko stotina milijuna kuna iz tog kluba. Pojavile su se informacije da Dinamo žele kupiti Kinezi koji bi Zdravku Mamiću ponudili ulogu savjetnika ili menadžera.

Prema najavi moguće prodaje Dinama kineskoj kompaniji Chengdu Sport Industry Co. Ltd. treba biti skeptičan. Postoje opravdani razlozi za sumnju u kredibilitet i cilj ove i sličnih akvizicija.

Prema dostupnim podacima, Chengdu Sport Industry je opskurna kompanija, osnovana 2007. s temeljnim kapitalom od 9,8 milijuna eura. Kompanija je od početka bila u vlasništvu druge kompanije, Chengdu Cultural Tourism Development Group Co., Ltd. Ta je pak kompanija u vlasništvu Agencije za upravljanje državnim aktivima grada Chengdu. Znači li to da bi pravi kupac Dinama mogla biti kineska država? Ni približno.

Kineski zakoni brane lokalnim vladama (provincijama, prefekturama i municipalitetima) da posuđuju novac povrh onoga što je centralna vlast dopustila proračunom. Stoga lokalne vlade osnivaju agencije koje se nominalno bave privlačenjem investicija, a u stvarnosti – posuđuju od banaka.

Takav način poslovanja stvorio je veliki kineski dužnički mjehur od 2,5 trilijuna dolara koji je velika opasnost za kinesku ekonomiju. Zato je prošle godine službeni Peking krenuo u vrlo strogu regulaciju poslovanja lokalnih vlada i obračun s privatnim kompanijama koje se prezadužuju.

Lokalne vlade pokušavaju zamaskirati takve operacije koristeći mrežu kompanija, ne-bankovskih financijskih agencija i dostupnih paralegalnih financijskih instrumenata.

U proteklih nekoliko godina velike kineske kompanije masovno su ulagale u poznate europske klubove. Na pozamašnom popisu nalaze se veliki i mali klubovi: AC Milan (797 mil. dolara), Manchester City (400 mil. dolara), Inter Milan (307 mil. dolara), Southampton, West Bromwich, Aston Villa, Lyon, Atletico Madrid, Espanyol, Granada, B'ham City, Wolves, Northampton Town, Reading, OGC Nice, FC Sochaux-Montbeliard, Auxerre, ADO Den Haag, KSV Roeselare i Slavia Prag.

Ključan razlog za takvo nogometno ludilo je plan predsjednika Xi Jinpinga da pretvori Kinu u nogometnu silu. Velike kompanije u tome su prepoznale prestiž i moguće povećanje političkog ugleda u državi.

Prvi problem nastao je zbog prevelikog zaduživanja u kineskim bankama, čime su kompanije financirale svoje akvizicije u nekretninama, hi-end hotelijerstvu, industriji zabave i nogometu.

Drugi problem su financijske malverzacije. Dok su velike, platežno sposobne kompanije (na koje su se regulatori najprije okomili) nastojale više-manje logično integrirati nogometne klubove u medijsko-zabavne sheme, manje kompanije i sumnjive fizičke osobe u takvim transakcijama vidjele su mogućnost za bijeg kapitala i pranje novca. Mistični poduzetnik Li Yonghong, koji je kupio AC Milan, morao je posuditi 300 milijuna eura od hedge fonda Elliott Advisors jer je Peking blokirao investiciju.

Što to znači u kontekstu Dinama?

Kompanija Chengdu Sports Industry Co. Ltd. po svemu sudeći dio je dužničkog poslovanja uprave grada Chengdua. Chengdu se nalazi u provinciji Sichuan, jednoj od siromašnijih kineskih provincija. Indikativno je to što je u veljači ove godine centralna vlada u Pekingu upozorila financijske institucije da provedu audit i pripaze na rizično poslovanje i posuđivanje lokalnim državnim tijelima.

Možemo pretpostaviti da zbog postroženja pravila igre, vlasti Chengdua kroz ovu transakciju pokušavaju restrukturirati dug putem equity swapa na račun Dinama i drugih inozemnih aktiva ili prebaciti dug na kupljene kompanije i nekretnine.

Praksa pokazuje da kinesko upravljanje nogometnim klubovima ne donosi posebne pogodnosti za kupljeni klub. Izuzetak je Espanyol. Financijski analitičari se uglavnom slažu da se radi o pranju novca i restrukturiranja dugova.

S obzirom na izuzetno malen kapital kompanije Chengdu Sports Industry Co. Ltd., njen malen značaj i činjenicu da je de-facto u vlasništvu agencije za prikupljanje novca pri lokalnoj vladi, moguće je da će Dinamo postati kanal za rješavanje sumnjivih kineskih financijskih problema.

Takav scenarij nije definitivan, ali teško da možemo očekivati velika ulaganja, restrukturiranje uprave, popravak financijskog stanja te obnovu infrastrukture i procvat Dinama.

Zbog svega toga i potencijalnog rizika, čelništvo Dinama trebalo bi se obratiti Veleposlanstvu Narodne Republike Kine u Hrvatskoj s upitom o kompaniji i preko diplomatskih kanala poslati svu relevantnu informaciju CBRC-u, Kineskoj bankarskoj regulatornoj komisiji da procijeni kredibilitet i legalnost predložene kupnje kluba.