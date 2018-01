Subotić napustio Dortmund i potpisao za slavni francuski klub

Foto: Hina

FRANCUSKI prvoligaš Saint-Etienne angažirao je srpskog stopera Nevena Subotića, dosadašnjeg člana Borussije iz Dortmunda.



Subotić je član Borussije od 2008. godine, ali ove sezone je upisao tek četiri nastupa. Kako mu ugovor sa žuto-crnima iz Dortmunda ističe na kraju ove sezone, on je u zelene iz Saint-Etiennea stigao bez odštete.



"S obzirom na Nevenov veliki doprinos klubu, kako na sportskom tako i na ljudskom planu, odlučili smo izaći mu u susret i pustiti ga bez odštete", objavila je Borussia.



