Pogledajte kako su suci izazvali kaos, Liverpool vjeruje u zavjeru

Foto: Getty Images

DANAŠNJI remi Liverpoola i Tottenhama na Anfieldu (2:2) zacementirat će se u podsvijest navijača oba premierligaša.

Rijetko viđeni scenarij večerašnjeg ogleda iskrojen je božanstvenim pogocima Mohameda Salaha te Victora Wanyame, kao i diskutabilnim sudačkim prosudbama koje su tijekom i koncem susreta potaknule žustre polemike.

"Krađa, sramota, lakrdija", samo su jedni od komentara koji dominiraju komentarskim eterom otočkih portala. Liverpoolove pristaše na društvenim mrežama ističu kako je glavni arbitar utakmice Jonathan Moss sa svojim pomoćnicima prema Tottenhamu bio i više negoli priklonjen.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Svoje argumente temelje na dosuđenom jedanaestercu za londonski klub u 87., potom i u 95. minuti koji karakteriziraju naročito skandaloznom odlukom nakon koje je Tottenham - realizacijom Harryja Kanea - izjednačio i okončao rezultatsku dramu na Anfieldu.

Prvotno je Harry Kane u 87. minuti očiglednim simuliranjem zavarao Jonathana Mossa i iznudio jedanaesterac koji je promptno dosuđen. Liverpoolovi igrači protestno su reagirali, no odluka Jonathana Mossa bila je konačna. Ipak, Liverpoolov vratar Loris Karius obranio je udarac Harryja Kanea te zadovoljio pravdu.

Harry Kane with the most egregious example of a dive you will see all season. Absolute disgrace. Deserves a post match ban of at least three games. pic.twitter.com/wUYK5KfSvj