SUDAC NAČEO, A IZDAJNIK ZAKUCAO FIORENTINU Juve opet prvi, Firenca proklinje VAR i Bernardeschija

Foto: Getty Images / Guliver Image

KLASIK talijanskog nogometa u 24. kolu Serie A, između Fiorentine i Juventusa, pripao je Staroj dami 0:2. Time je aktualni prvak ponovno stigao do prvog mjesta i preskočio Napoli, koji će sutra igrati na San Paolu protiv Lazija (20:45 sati).

U dvoboju Milana Badelja s jedne i Marija Mandžukića s druge strane pobjedu je odnio hrvatski napadač, koji nije bio primjetan, baš kao ni veznjak na drugoj strani. Fiorentina je bila bolja tijekom cijele utakmice, imala bolje prilike, ali je Firencu ohladilo njen odbjegli sin Federico Bernardeschi, koji je zabio u 56. minuti iz slobodnog udaraca.

Badelj je srušio Bernardeschija na rubu šesnaesterca, nakon čega je talijanski reprezentativac uhvatio vratara Marca Sportiella na krivoj nizi i zabio mu u njegov kut. Pogodak je proslavio pred navijačima bivšeg kluba u kojem je ponikao, a u 78. minuti tijekom izlaska iz igre "izdajnik" je ispraćen velikim zvižducima i psovkama.

Ipak, utakmicu u Firenci obilježila su tri detalja - sva tri na štetu domaćina. Posebno prvi.

U 18. minuti lopta je nakon ubačaja Marca Benassija s desne strane pogodila u ruku Giorgija Chiellinija, koji je bio u šesnaestercu, a sudac Marco Guida dosudio penal. Jordan Veretout spremao se šutirati, a Guida se nakon nekoliko minuta tenzije, uz pomoć VAR-a, predomislio i dosudio - zaleđe. Usporena snimka pokazala je kako zaleđa nije bilo, jer je Benassiju umjesto Giovannija Simeonea loptu u padu dodao lijevi bek gostiju Alex Sandro, čime je Viola očigledno oštećena na Artemio Franchiju.

Nije momčad Stefana Piolija imala ni sreće, jer je u 38. minuti nakon odličnog kontranapada i udarca Gila Diasa lopta pogodila lijevu vratnicu, za uzdahe razočaranja na tribinama, gdje je već vladala velika nervoza poslije poništenog penala, a kasnije im je život zagorčao upravo Bernardeschi.

I dok Juve nije imao većih prilika do finiša dvoboja, Fiorentina je mogla do 1:1 u 70. minuti. Nakon sjajne akcije lopta je stigla do Cyrila Thereaua, kojem je na 6-7 metara u šut ušao Gianluigi Buffon (odigrao 500. utakmicu za Juventus u prvenstvu), nogom obranio njegov udarac i spasio Staru damu.

4 - Federico Bernardeschi has scored four goals in his six Serie A games started with Juventus. Ex. #FiorentinaJuve