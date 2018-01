Sudac se osramotio u derbiju PSG-a i Nantesa: Udario igrača pa ga isključio

Foto: Screenshot

U POSLJEDNJEM susretu 20. kola francuskog nogometnog prvenstva PSG je na gostovanju pobijedio Nantes 1:0.



Pogodak odluke je zabio Angel di Maria u 12. minuti na asistenciju Edisona Cavanija. U posljednjim trenucima susreta Nantes je ostao s igračem manje nakon što je isključen Diego Carlos.

Zanimljivo, Brazilac je zaradio drugi žuti karton jer je oborio suca Tonyja Chaprona. Nakon što je pao, sudac je sam opalio Carlosa po nozi.

Cannot believe what I’ve just seen, Nantes player accidentally trips ref, ref lashes out at player then sends him off! pic.twitter.com/9cGwKNC05y