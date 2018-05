SUPERMAN REBIĆ Gol proslavio kao Messi, trofej primio ogrnut zastavom Hrvatske

Foto: Hina, Getty Images / Guliver Image

UTAKMICU karijere odigrao je Ante Rebić. Hrvatski reprezentativac zabio je dva gola Bayernu u velikoj pobjedi Eintrachta (3:1), koji je zahvaljujući njemu osvojio njemački kup prvi put nakon 30 godina.

Bivši igrač Splita, Fiorentine, Leipziga i Verone izrastao je u junaka povijesne pobjede. Sjajni 24-godišnji Splićanin pod ugovorom je s Violom, a posudbu u klubu iz Frankfurta zaključio je nevjerojatnim nastupom srušivši jednu od najboljih momčadi Europe.

"Veliki, čudesan uspjeh! Naravno, presretan sam zbog dva gola Bayernu, ali mi je drago što smo vratili trofej Eintrachtu poslije 30 godina čekanja. Odigrali smo sjajnu utakmicu i zasluženo pobijedili velikog protivnika. Znate, Bayern je uvijek favorit, ali smo ovog puta na kraju mi osvojili trofej i to je najvažnije", rekao je nakon susreta i službeno proglašeni igrač utakmice.

Sve je krenulo u 11. minuti berlinskog finala. Agresivni Rebić pritisnuo je Jamesa Rodrigueza i osvojio loptu, nakon čega ju je u zicer lansirao Kevin-Prince Boateng, a hrvatski napadač sa 16 metara zabio u donji lijevi kut za veliko vodstvo Eintrachta.

Bayern je izjednačio preko Roberta Lewandowskog u 53. minuti, ali Bayern nije uspio izbjeći novi ubod Rebića u 82. Danny Da Costa poslao je dugu loptu, Rebić poput tenka prošao ispred Matsa Hummelsa te matirao vratara Svena Ulreicha za senzacionalnih 2:1 i eksploziju oduševljenja na južnoj tribini, gdje je bilo more navijača Eintrachta s kojima je gol proslavio heroj večeri te poput Lionela Messija pokazao dres sa svojim prezimenom.

Kovac's side executed what was the most simple of counter attacks, relying on Ante Rebic's pace and exploiting Bayern's risky defensive organization. The fact this worked, and to such an extent, shows exactly how fragile Bayern are at the moment. pic.twitter.com/ozZ7E7FNjb