"Svaka čast Pepu, ali tko osim njega može u godinu dana na dva golmana i tri beka spiskati 700 milijuna?"

JOSÉ MOURINHO nastavio je zabavljati englesku, ali i svjetsku nogometnu javnost. Nakon što je ismijao Jürgena Kloppa zbog licemjerstva u vezi s transfernom politikom dovođenja skupocjenih igrača, nastavio je s ispaljivanjem "otrovnih strelica".

Manchester City tijekom ljetošnjeg prijelaznog razdoblja bio je prilično rastrošan prilikom sastavljanja, čini se, šampionske momčadi.

Vodeći klub Premier lige na vratara Edersona (40 milijuna eura), braniče Danila (30 milijuna eura) te Kyla Walkera (51 milijun eura) i Benjamina Mendyja (57,5 milijuna eura), veznjake Bernarda Silvu (50 milijuna eura) i Douglasa Luiza (12 milijuna eura) te nekolicinu perspektivnih klinaca potrošio je sveukupno 249,3 milijuna eura.

Dovoljno da José Mourinho ljubomorno započne s već tradicionalnim žalopojkama. Uzgred rečeno, Manchester United za igračka pojačanja izdvojio je 164,4 milijuna eura.

"Mislite li da Manchester United može staviti na stol 600 milijuna funti i kupiti šest igrača za pojedinačnih 100 milijuna? Ne može!" izjavio je trener Manchester Uniteda za službenu klupsku mrežnu stranicu.

Jose: "Lots of credit to Man City but Pep arrived. Has England keeper. Doesn’t like. Buys the Barca keeper. Doesn’t like. Buys another one. Has Zabaleta + Kolarov. Replaces them with 3; from Tottenham, Monaco + Real. Can we buy 6/7 players at same time + invest £600m/£700m? No"