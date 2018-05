SVE ZBOG BARCE I ŠPALIRA Zidanea oštro napala Realu bliska Marca

Foto: Getty Images/Guliver Image



BARCELONA u nedjelju u 20:45 na svom stadionu dočekuje Real Madrid u sklopu 36. kola španjolske lige.

Katalonci su već osigurali naslov prvaka, a po tradiciji je poznato da se novom prvaku na prvoj sljedećoj utakmici čestita tako da igrači stanu u dva reda i zaplješću dok prvaci prolaze kroz sredinu.

U redovima madridskoga kluba smatraju da je Barcelona prekršila ovo pravilo kad nije pozdravila Madriđane nakon njihova osvajanja svjetskog klupskog prvenstva. U Barceloni su dali zanimljivo objašnjenje da oni nisu sudjelovali u tom natjecanju pa zato nisu čestitali realovcima.

Izabranici Zinedinea Zidanea odlučili su im vratiti istom mjerom, ali s tim se ne slaže španjolska Marca, najčitaniji dnevni španjolski sportski list. Njihovi novinari objavili su tekst pod naslovom: "Zidane, zapamti: Kad gubiš, daj ruku", autor članka podsjetio je tako trenera Reala na stihove Realove himne: "Kad izgubiš, protivniku daš ruku".

"Real se ne bi smio spuštati na razinu onoga što se dogodilo kad Barcelona nije htjela odati počast jer se radilo o natjecanju u kojem oni nisu sudjelovali. To je nevjerojatan izgovor, mogli su do tog natjecanja da su osvojili Ligu prvaka. Ali to ne bi trebala biti isprika Zidaneu da ponovi istu stvar i pokaže manjak poštovanja ostavivši klupske vrijednosti sa strane", stoji u spomenutom članku.