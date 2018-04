SVJETSKI I EUROPSKI PRVAK "Zauvijek ću žaliti što sam otišao u Barcu, klub su uništavali klanovi"

Foto: Epa

EMMANUEL PETIT bio je pravi igrač, fini veznjak koji je mogao igrati na svakoj poziciji. Francuz je bio tip igrača kakve su treneri voljeli - odličan tehničar, korektan kreativac i neumoran trkač. S francuskom reprezentacijom bio je svjetski (1998.) i europski prvak (2000.), a u finalu SP-a zabio je treći gol Brazilu za konačni trijumf od 3:0.

S Monacom i Arsenalom je osvojio Le Championnat odnosno Premiership. Tijekom igračke karijere Petit je u svim klubovima gdje je igrao nosio dres s brojem 17, a prekidom nogometne karijere je radio kao nogometni analitičar u Francuskoj.

Nakon što je briljirao u Arsenalu i u dresu Tricolora, u paketu s Marcom Overmarsom odlazi u Barcelonu, a tamo su počeli problemi za francuskog nogometaša.

U svojoj biografiji objavljenoj 2008. godine Petit je posebno poglavlje posvetio katalonskoj propaloj avanturi te je napisao da tadašnji trener Llorenç Serra Ferrer nije niti znao koja je Petitova pozicija na terenu kada je transferiran iz Arsenala.

"Jedina stvar zbog koje žalim u životu je to što sam Arsenal zamijenio Barcelonom. Kada sam došao tamo, tim je bio pun klanova. Odvratno je bilo. Nitko nije obraćao pažnju na mene, nisu me čak ni pozdravili kad sam došao", napisao je Petit u autobiografiji, te je dodao:

