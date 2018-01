Tevez: Ronaldo je sve postigao treningom, a Messi je prirodan talent

Foto: Getty Images/Guliver Image



LEGENDARNI argentinski nogometaš Carlo Tevez nedavno se vratio u Argentinu gdje je potpisao za Bocu Juniors.

Tevez je prošlu sezonu igrao u Kini gdje je u kratko vrijeme zaradio čak 42 milijuna eura.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Iza njega je veliko iskustvo, igrao je u velikim klubovima, poput Juventusa i Uniteda. No, može se pohvaliti da je svlačionicu dijelio i s Cristianom Ronaldom i Lionelom Messijem.

RT MirrorFootball "Carlos Tevez reveals the big difference between former teammates Cristiano Ronaldo and Lionel Messi https://t.co/kDUqshvdAo pic.twitter.com/V9WVShcgAO" — Soccer Updates (@futballnigeria) 27. siječnja 2018.

Carlos je za argentinske medije otkrio razliku između Messija i Ronalda.

"Cristiano je totalno drugačiji tip igrača od Messija. Kada je Leo počinjao, on nije niti jednom ušao u teretanu. S druge strane Ronaldo je tamo ujutro ušao a tek navečer izašao. Cijeli dan je vježbao i žestoko se pripremao da postane najbolji, dok je Messi druga priča, on je prirodan talent. To su najveće razlike između dva najbolja igrača svijeta", rekao je Tevez.



Argentinski napadač je u karijeri odigrao 76 utakmica za reprezentaciju i postigao 13 golova.