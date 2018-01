TRANSFERI Tevez se vratio u Bocu, Arda Turan se dogovorio s turskim klubom

Foto: Boca Juniors / Twitter

DEVETI je dan zimskog prijelaznog roka i prvi dan nove ere u Liverpoolu i Barceloni, koja je jučer predstavila Philipea Coutinha, igrača od 160 milijuna eura.

Verdi sve bliže Napoliju

Lider Serie A Napoli želi u zimskom prijelaznom roku dovesti Simonea Verdija iz Bologne, koja za njega traži 24 milijuna eura. Igrač koji je ponikao u Milanu postiže prekrasne golove te je pred vratima talijanske reprezentacije.

Zvijezda PSG-a na korak od Manchester Uniteda. OPŠIRNIJE

Sturridge može ići



Liverpool je odlučio pustiti Sturridgea na posudbu do kraja sezone. Napadač želi više igrati, a za njega su najviše zainteresirani Southampton i West Ham.

Arda Turan blizu povratka u domovinu

Bašakšehir je objavio kako ima dogovor s Ardom Turanom te sada kreće u pregovore s Barcelonom. Turski majstor u katalonskom klubu prima devet milijuna eura po sezoni.

SLUŽBENO: Tevez je opet igrač Boce Juniors!

Treći put u karijeri Carlos Tevez igrat će za Bocu! Sjajni napadač je prvo igrao na Bomboneri od 2001. do 2004. i u sezoni 2015/16., a sada je stigao kao slobodan igrač nakon što je 12 mjeseci prije isteka ugovora dogovorio odlazak iz Shanghai Shenhua.

Milan na korak od Jankta

Branič Gustavo Gomez igrat će za Udinese do kraja sezone na posudbi. To bi značilo da je Milan korak bliže veznjaku Janktu, a u cijeloj operaciji jako je važan bio paragvajski branič.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Darmian u Romi?

Sportski direktor Rome Monchi u četvrtak stiže u London, gdje će pokušati s čelnicima Manchester Uniteda dogovoriti transfer Mattea Darmiana na Olimpico.

Iako se spominjao kao moguća zamjena za Erecega, ipak ništa od povratka krilnog napadača na Poljud. OPŠIRNIJE

Zaboravljena francuska zvijezda ide u Meksiko

Samir Nasri mogao bi napustiti Tursku. Zaboravljena nekadašnja zvijezda francuskog nogometa iz Seville je otišla u turski Antalyaspor, ali nakon samo šest mjeseci izgleda da će promijeniti sredinu jer na stolu ima ponudu meksičkog Tigresa.

Iz Spursa u Burnley

Kevin N'Koadu je iz Tottenhama otišao u Burnley na pozajmicu do kraja sezone.

Tri velika imena u konkurenciji za klupu Azzura

Carlo Ancelotti, Roberto Mancini i Antonio Conte kandidati su za izbornika Italije.

Fellaini ne želi ostati u Unitedu

Kako pišu britanski mediji, Marouane Fellaini odbio je novi ugovor s Manchester Unitedom. Belgijancu ističe ugovor, a na ljeto bi bez odštete mogao promijeniti sredinu. Fellaini je navodno sam rekao Mourinhu kako želi nove izazove u karijeri i kako se više ne vidi u Unitedu.

Fellaini has told Mourinho that he wants a new challenge and will not be signing a new contract. JM will try to convince him to stay during Dubai training.{Sun} #MUFC pic.twitter.com/BbwJtNaEDD