TRANSFERI UŽIVO Aubameyang napušta Dortmund za 60 milijuna eura, Liverpool vraća Luisa Suareza

Liverpool želi vratiti Suareza

Dok su se mnogi navijači Liverpoola već pomirili s odlaskom Phillipea Coutinha, iako "Redsi" još uvijek odbijaju ponude Barcelone, čini se da klub s Anfielda već ima plan kako potrošiti više od 150 milijuna eura, koliko im nude Katalonci.

Kako javljaju pojedini španjolski portali, Liverpool se raspitivao za mogućnost razmjene igrača s Barcelonom. Ukoliko bi ostali bez Coutinha, u crveni dres bi htjeli vratiti Luisa Suareza. Urugvajac je upravo s Anfielda preselio u Barcu prije tri godine za 80-ak milijuna eura.

Liverpool 'open talks over Riyad Mahrez and Thomas Lemar' as they prepare for Philippe Coutinho's exithttps://t.co/coURzful2d pic.twitter.com/l3dRKvWtFK