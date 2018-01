TRANSFERI UŽIVO Chelsea kupio zvijezdu Evertona, Juve otima Lovrenovog suigrača

Foto: Hina, Getty Images/Guliver Image

PETI je dan zimskog prijelaznog roka za nogometaše. Tijekom dana očekuju se novi transferi širom Europe, a najavljeno je i predstavljanje dvojice hrvatskih nogometaša u njihovim novim klubovima.

Predstavljanje Gavranovića na Maksimiru u 15 sati



Dinamo će u 15 sati službeno predstaviti Marija Gavranovića, dosadašnjeg napadača Rijeke koji je napustio Rujevicu u zamjenu za Dinamovog Domagoja Pavičića.



Najnovije transfere, pregovore i glasine pratite uživo na Indexu.

Liverpoolova zvijezda bježi u Juventus

Juventus je dogovorio dolazak Emrea Cana, Liverpoolovog defanzivca koji će se tek na kraju sezone preseliti u Torino. 23-godišnji Nijemac je od 1. siječnja slobodan pregovarati s drugim klubovima jer mu ugovor s Redsima završava na kraju sezone. Jurgen Klopp ga i dalje pokušava nagovoriti na ostanak na Anfieldu, no britanski i talijanski izvori tvrde da je Can načelno pristao na uvjete Juventusa.

Emre Can seals 'agreement in principle' to join Serie A giants Juventus in the summer https://t.co/pb4Izyb0I2 pic.twitter.com/LCySJvvgWB — MailOnline Sport (@MailSport) 5. siječnja 2018.

Everton novcem od Chelseaja ruši rekord turskog nogometa

Dok Everton čeka odlazak Rossa Barkleyja u Chelsea, na Goodison Park stiže novo zvučno pojačanje. Cenk Tosun trebao bi danas proći liječničke preglede prije nego što potpiše za Everton.



Englezi bi njegovom uskoro bivšem klubu Bešiktašu trebali platiti oko 30 milijuna eura, što će biti rekordan izlazni transfer za turski nogomet.

Novi golman u Realu

Vratar Athletic Bilbaa Kepa Arrizabalaga prošao je liječničke preglede i trebao bi uskoro potpisati za Real Madrid.



Madridska Marca najavljuje da će transfer biti realiziran u sljedećih nekoliko dana nakon što je Kepa jučer odradio preglede u madridskoj klinici.

🚨 Kepa pasa reconocimiento médico con el Real Madrid https://t.co/jCEC1yD9cb pic.twitter.com/p1O0m73Nk0 — MARCA (@marca) 4. siječnja 2018.



Odštetna klauzula, koju Real mora platiti Bilbau, iznosi 20 milijuna eura, a nižu ponudu Baski nisu željeli prihvatiti.

Chelsea osigurao prvo pojačanje



BBC Sport javlja da će Evertonov veznjak Ross Barkley danas odraditi liječničke preglede prije potpisa za Chelsea.



Transfer je vrijedan oko 18 milijuna eura.

Everton midfielder Ross Barkley is expected to have a medical at Chelsea on Friday before a £15m move.



More 👉 https://t.co/hFsFF1jSE6 pic.tw itter.com/ntMVTSo5Ws — BBC Sport (@BBCSport) 5. siječnja 2018.



Chelsea je želio Barkleyja i prošlog ljeta, ali tada je 24-godišnji Englez odbio prelazak u redove prvaka. Ugovor s Evertonom ima do ljeta, a ove sezone nije igrao zbog teže ozljede.

Barkley je u Everton stigao kao jedanaestogodišnjak i s voljenim klubom rastaje se nakon 13 godina i više od 150 nastupa u Premierligi.

Manchesterov armenski majstor odbio Inter



Inter je posljednjih tjedana pokušavao nagovoriti Henriha Mhitarjana na dolazak u Milan nakon što je ispao iz kombinacija Josea Mourinha. Britanski mediji javljaju da je armenska zvijezda odbacila mogućnost odlaska u Italiju, ali čini se da je otvoren za povratak u njemačku Bundesligu. Želi ga i njegov bivši klub Borussia Dortmund.

Sneijder seli u Katar?

Prema informacijama iz Nizozemske, proslavljeni veznjak Oranja Wesley Sneijder napušta Nicu i odlazi u Katar.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

BREAKING: @sneijder101010 zet carrière voort bij Al-Gharaffa Sports Club in Qatar. Recordinternational tekent contract tot zomer 2019. #Sneijder #Ajax #OGCNice ... Meer op Telesport.nl en vandaag in papieren editie @telegraaf — Mike Verweij (@MikeVerweij) 4. siječnja 2018.

33-godišnjak je dogovorio ugovor s klubom Al-Gharaffa SC do 2019. godine, javljaju nizozemski mediji. Sneijder je u Nicu stigao prošlog ljeta iz Galatasaraya bez odštete. Ranije je igrao za Inter, Real Madrid i Ajax.



Liverpool čeka novu ponudu Barcelone



Čini se da će Philippe Coutinho i ovog prijelaznog roka biti glavna priča. Mediji od Španjolske do Engleske javljaju da Barcelona sprema novu, bogatiju ponudu za Brazilca, a Liverpool će biti spreman prodati ga u slučaju da ponuda prijeđe 160 milijuna eura.



Ipak, na Anfieldu i dalje demantiraju medije. Uoči večerašnjeg derbija Liverpoola i Evertona, Klopp je objavio da Coutinho neće nastupiti zbog ozljede, a glasine o transferu još jednom je odbacio.

Here's the latest on the Philippe Coutinho transfer saga from Friday's back pages.



One paper says Liverpool will accept a fee of more than £140m.



Gossip 👉 https://t.co/wvpA5ZWyvO pic.twitter.com/2EPgjq2Eg2 — BBC Sport (@BBCSport) 5. siječnja 2018.

Vietto u Valenciji

Luciano Vietto napustio je madridski Atletico i prešao u Valenciju na posudbu do kraja sezone.



Taj je transfer naljutio trenera Diega Simeonea, koji nije želio izgubiti 24-godišnjeg napadača. Vietto je bio nezadovoljan malom minutažom otkako je stigao u klub 2015., a nakon što je Atletico registrirao Diega Costu odlučio je sreću potražiti među Šišmišima.





Milanu stiže pojačanje iz Barcelone?



Arda Turan posljednjih mjeseci najavljuje odlazak s Camp Noua, činilo se da je sve spremno za njegov povratak u Galatasaray, ali nakon smjene Igora Tudora i povratka Fatiha Terima na klupu turskog velikana priča je krenula u drugom smjeru.



Najprije se pojavila informacija da će završiti u Bešiktašu, zatim da je opet blizu Galatasaraya, a sada se navodno nudi slavnom Milanu. Talijani zasad nisu reagirali.

DIŞ HABER - Geleceği konusunda hala kararsız olan Arda Turan'ın, Beşiktaş, Everton ve Milan'dan gelen taleplere rağmen Barcelona'da kalma fikrine daha sıcak baktığı iddia edildi. (Football Espana) ➤ https://t.co/6E2OYlvbmt pic.twitter.com/yrJereltp1 — FutbolArena (@futbolarena) 4. siječnja 2018.

Chelsea ide po Barkleyja

Prema pisanju britanskih sportskih listova, Chelsea je krenuo u novi pokušaj dovođenja Rossa Barkleyja, ali Everton se i dalje ne želi odreći svog veznjaka za kojeg su prošlog ljeta odbijali bogate ponude. U Londonu su uvjereni da će ovaj put uspjeti jer Barkleyju ugovor vrijedi još samo šest mjeseci.

Nagađa se da će Chelsea ponuditi oko 15 milijuna funti.