TRANSFERI UŽIVO Još jedan igrač napustio Rijeku, Dinamo prodao Sigalija

DESETI je dan zimskog prijelaznog roka, u kojem opet padaju rekordi. Liverpool je otvorio godinu dovođenjem Virgila van Dijka za 80 milijuna eura, što je rekordan iznos za jednog braniča, a nastavila je Barcelona dovođenjem Coutinha iz Liverpoola za 160 milijuna eura.

U HNL-u završava egzodus igrača, Rijeku je napustilo pola prvotimaca, nešto su zaradili Dinamo i Hajduk, a prva pojačanja su tek počela stizati u hrvatske prvoligaše.

Ovo je Top 10 transfera prvih 10 dana zimskog prijelaznog roka.



Rijeku napustio i Matei

Nastavlja se niz odlazak iz Rijeke. Rumunjski veznjak Florentin Matei otišao je na posudbu u Astru Giurgiu koja može otkupiti njegov ugovor na kraju sezone.



24-godišnjak je u Rijeku stigao prije dvije godine iz ukrajinskog Volyna za pola milijuna eura. U 52 nastupa skupio je 7 pogodaka.

Pešić u Dinamu

Ivan Pešić napustio je Hajduk i danas je službeno predstavljen kao novi igrač Dinama iz Bukurešta. Splitski klub dobio je 50 tisuća eura.

Iz Osijeka u talijansku treću ligu

Talijanski trećeligaš Santarcangelo predstavio je danas dvojicu Hrvata, a oba pojačanja stigla su iz Osijeka. 21-godišnji Josip Špoljarić stigao je na posudbu iz druge momčadi Osijeka u kojem je prošao sve mlade selekcije. S njim je stigao i Zoran Lesjak, koji je ove sezone za Osijek upisao 8 nastupa u HNL-u i 5 u Europi, a zabio je i jedan gol.

Dinamo prodao Sigalija za 2 milijuna dolara?

Argentinski mediji objavili su da je tamošnji Racing dogovorio transfer Leonarda Sigalija, dosadašnjeg braniča zagrebačkog Dinama.



Sigali će potpisati trogodišnji ugovor, a Dinamo dobiti oko 2 milijuna dolara. Transfer bi uskoro trebao i službeno biti potvrđen.

Dinamo je ranije prodao Domagoja Antolića (Legia Varšava) i Angela Heriqueza (Atlas).

Kamo će Ibrahimović?

Europski mediji prenose zanimljivu glasinu o odlasku Zlatana Ibrahimovića iz Manchester Uniteda. Navodno su "Crveni vragovi" već krenuli u potragu za njegovim nasljednikom, a Šveđanin bi već do kraja siječnja mogao napustiti klub s kojim ima ugovor do kraja sezone. Ipak, zasad se radi samo o spekulacijama.

Ibrahimović je prošlog ljeta poptisao novi jednogodišnji ugovor s Unitedom u želji da još jednom pokuša osvojiti svoju prvu Ligu prvaka i naslov u Premiershipu. Propustio je prvi dio sezone zbog teške ozljede i vratio se na teren nakon sedam mjeseci, ranije od svih predviđanja liječnika i stručnjaka. Kako još nije spreman završiti karijeru, nagađa se da bi mogao završiti u Kini ili SAD-u.

Rafinha blizu Intera

Španjolska "Marca" potvrdila je pisanje talijanskih medija i navodi da je Barcelona pristala na pregovore s Interom oko transfera Brazilca Rafinhe.

Klopp kupuje od bivšeg kluba

Liverpool će prodajom Coutinha zaraditi oko 160 milijuna eura, a sada ih čeka novi veliki izazov - kako pametno potrošiti novac i nadoknaditi gubitak najboljeg igrača i jednog od najboljih strijelaca.



Prema pisanju engleskih i njemačkih portala, Jürgen Klopp se okrenuo svom bivšem klubu, Borussiji Dortmund. Na njegovom radaru i dalje je Christian Pulisic, američka zvijezda hrvatskog porijekla koja se i ranije povezivala s odlaskom na Anfield, ali još nije bio spreman na odlazak. Njemački izvori tvrde da će "Redsi" Pulisica dovesti tek na ljeto.

