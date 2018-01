TRANSFERI UŽIVO Legia predstavila Eduarda i Antolića, Gavranović u Dinamu, Everton srušio rekord

Foto: Getty Images, Sport, Hina

ČETVRTI je dan zimskog prijelaznog roka. Nakon burnog prvog dana uslijedila su dva mirnija, a za danas su najavljena nova uzbuđenja.

Marko Pjaca danas bi trebao i službeno postati igrač Schalkea do kraja sezone, Eduardo da Silva čeka potpis ugovora s poljskom Legijom, a Dinamo očekuje Marija Gavranovića na Maksimiru.



Najnovije transfere, glasine i pregovore pratite uživo na Indexu.



Everton i Bešiktaš srušili rekord



Ono što smo jutros najavili, dobilo je i službenu potvrdu. Trener Evertona Sam Allardyce potvrdio je da je Bešiktaš prihvatio ponudu za talentiranog napadača Cenka Tosuna.



Everton će Turcima platiti oko 30 milijuna eura, što je rekordan izlazni transfer turskog nogometa.



"Klubovi su sve dogovorili, trenutno pregovaramo oko ugovora s igračem", rekao je Allardyce na podnevnoj presici.

Sam Allardyce has confirmed Everton have agreed a deal for Besiktas striker Cenk Tosun.



Legia predstavila dva hrvatska pojačanja u jednom danu

Varšavska Legija, koju vodi Romeo Jozak, predstavila je dva neočekivana pojačanja, Eduarda da Silvu i Domagoja Antolića.



Eduardo se jučer pojavio u Varšavi gdje je prošao liječničke pregled i potpisao za svoj peti europski klub u karijeri (Dinamo, Inter Zaprešić, Arsenal, Šahtar).



Antolićev transfer najavljivao se posljednjih dana i čekao se samo dogovor klubova oko odštete.

Gavranović službeno Dinamov!

Rijeka je jutros službeno potvrdila da Mario Gavranović više nije njihov igrač te odlazi u Dinamo. Srećko Juričić, sportski direktor Rijeke, potvrdio je rastanak sa Švicarcem.

GAVRANOVIĆ POTPISAO ZA DINAMO "Želimo mu sreću, osim protiv Rijeke"





"Poznato je i da bi Gavranović već 15. siječnja mogao, bez odštete, potpisati za Dinamo. Ovako je Rijeka za šest mjeseci Gavranovićevog ugovora dobila mladog i već dokazanog Pavičića s ugovorom na četiri i pol godine. Mariju se zahvaljujemo na svemu što je napravio u dresu Rijeke i želimo mu još puno uspjeha u karijeri osim, naravno, kad bude igrao protiv Rijeke", rekao je Juričić.

Hajduk gubi najboljeg igrača?

Hajduk bi mogao ostati bez najboljeg igrača prošle jeseni. Iz Dubaija je stigla bogata ponuda za Antu Ercega, a mladi napadač navodno je spreman otići zbog godišnje plaće od milijun dolara.



ZA ERCEGA STIGLA PONUDA VRIJEDNA 1,5 MILIJUNA DOLARA Igrač želi otići, na potezu je Hajduk

Pjaca se večeras priključuje Schalkeu

Njemački novinari, koji prate pripreme Schalkea u Španjolskoj, javljaju da će se Marko Pjaca večeras pridružiti momčadi i danas neće trenirati s novim suigračima.

Walcott se nudi Milanu?

Talijanski Corriere dello Sport tvrdi da je Arsenalov Theo Walcott ponudio svoje usluge Milanu. Engleski napadač želi transfer već u siječnju kako ne bi izgubio mjesto u engleskoj reprezentaciji uoči Svjetskog prvenstva, a u Arsenalu u posljednje vrijeme nije Wengerov prvi izbor. No, u samo 13 nastupa ove sezone skupio je 4 gola i 5 asistencija. Ugovor s "Topnicima" ima do ljeta 2019. godine, a u Arsenalu je još od 2006. godine.



Southampton, West Ham United, Everton i Newcastle također su zainteresirani za Walcotta, no pitanje je želi li Arsenal pojačati konkurenciju za proljetni dio sezone.

Mediji: Coutinho sve bliže Barci

Nastavlja se sapunica oko najboljeg igrača Liverpoola kojeg Barcelona pokušava kupiti već pola godine. Iako s Anfielda i dalje odbijaju mogućnost prodaje, mediji u Španjolskoj i Engleskoj tvrde da je transfer sve izvjesniji.





"Sport", koji je jučer pisao da je Coutinho "jako blizu" Camp Noua, danas javlja da samo 30 milijuna eura dijeli Brazilca od Barcelone. Katalonci su ponudili 130, a "Redsi" bi ga navodno pustili za 160 milijuna eura.

Inter želi Matu

Milanski Inter pokušava dovesti iskusnog španjolskog majstora Juana Matu koji na ljeto ostaje bez ugovora s Manchester Unitedom. Mata nije izrazio želju za odlaskom s Old Trafforda, a kod Josea Mourinha igra redovito, no mogao bi prihvatiti ponudu ukoliko uskoro ne započnu razgovori s Unitedom oko novog ugovora.

Everton i Bešiktaš ruše rekord

Sky Sports javlja da su tijekom noći Everton i Bešiktaš odradili novu turu pregovora oko Cenka Tosuna, koji bi trebao do kraja tjedna stići u Liverpool na liječničke preglede i potpis ugovora.



Nagađa se da će odšteta iznositi oko 25 milijuna eura, što bi bio najveći izlazni transfer u povijesti turskog nogometa.

Roma u naletu: Žele Juanfrana i Mahreza



Na Olimpicu ne mogu biti zadovoljni raspletom prvog dijela sezone nakon kojeg gledaju u leđa Napoliju i Juventusu, pa su odlučili dodatno se pojačati tijekom zime. Na njihovom radaru je iskusni španjolski branič Juanfran kojemu na ljeto istječe ugovor s madridskim Atleticom. 33-godišnjaka je iz momčadi, u kojoj je već sedam godina, istisnuo Šime Vrsaljko.

Rimljani nisu odustali ni od Riyada Mahreza, pretprošle sezone ponajboljeg igrača Premiershipa koji želi napustiti Leicester City. Englezi traže čak 50 milijuna eura, a prošlog ljeta odbili su Rominih 40 milijuna.

Osijek gubi "kralja slobodnjaka"?



Petar Bočkaj, jedan od najboljih igrača Osijeka, na meti je francuskog Bordeauxa koji ga želi dovesti već ovog siječnja.



21-godišnjak je oduševio igrama protekle godine, a posebno udarcima iz slobodnjaka, kako u HNL-u tako i u Europi. U Osijek je stigao prošlog ljeta iz Lokomotive za milijun eura u paketu s Erosom Grezdom. > Opširnije



Bayern: Prijelazni rok je za nas završen



Bayern je prvog dana prijelaznog roka doveo Sandra Wagnera, veznjaka iz Hoffenhima za 13 milijuna eura, a bit će to, čini se, i posljednji transfer Bavaraca ove zime. Trener Jupp Heynckes rekao je da je za Bayern prijelazni rok završen.