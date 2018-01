TRANSFERI UŽIVO Tri velika imena žele klupu Italije, Rakitić seli u Premiership?

Foto: Getty Images/Guliver Image



DEVETI je dan zimskog prijelaznog roka i prvi dan nove ere u Liverpoolu i Barceloni, koja je jučer predstavila Philipea Coutinha, igrača od 160 milijuna eura.



Najnovije nogometne transfere, glasine i pregovore pratite uživo na Indexu.

Zaboravljena francuska zvijezda ide u Meksiko

Samir Nasri mogao bi napustiti Tursku. Zaboravljena nekadašnja zvijezda francuskog nogometa iz Seville je otišao u turski Antalyaspor, ali nakon samo šest mjeseci izgleda da će promijeniti sredinu jer na stolu ima ponudu meksičkog Tigresa.

Iz Spursa u Burnley

Kevin N'Koadu je iz Tottenhama otišao u Burnley na pozajmicu do kraja sezone.

Tri velika imena u konkurenciji za klupu Azzura

Carlo Ancelotti, Roberto Mancini i Antonio Conte, kandidati su za izbornika Italije.

Fellaini ne želi ostati u Unitedu

Kako pišu britanski mediji, Marouane Fellaini odbio je novi ugovor s Manchester Unitedom. Belgijancu ističe ugovor, a na ljeto bi bez odštete mogao da promijeni sredinu. Fellaini je navodno sam rekao Mourinhu kako želi nove izazove u karijere i kako se više ne vidi u Unitedu.

Fellaini has told Mourinho that he wants a new challenge and will not be signing a new contract. JM will try to convince him to stay during Dubai training.{Sun} #MUFC pic.twitter.com/BbwJtNaEDD