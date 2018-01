TRANSFERI UŽIVO Wengerova želja u društvu igrača Arsenala, dan odluke za Ardu Turana

Foto: Getty Images / Guliver Image

DVANAESTI je dan zimskog prijelaznog roka za nogometaše. Tijekom dana očekuju se novi transferi širom Europe.

Najnovije transfere, pregovore i glasine pratite uživo na Indexu.

Arda Turan na korak od Bašakšehira

Turska zvijezda dogovorila je povratak u domovinu, a Bašakšehir ga želi dovesti na posudbu iz Barcelone do kraja sezone, uz otkupnu klauzulu od 15 milijuna eura. Naravno, posljednju riječ ima katalonski velikan. Sastanak će se održati danas.

Chicharito neće u MLS

Los Angeles Galaxy želio je dovestio Chicharita Hernandeza, ali je napadač iz Meksika odbio transfer u klub iz MLS lige. Igrač West Hama želi ostati još u Europi i igrati na najvećoj razini.

Everton spremio ponudu za Walcotta

Trener Evertona Sam Allardyce otkrio je kako želi dovesti Thea Walcotta iz Arsenala. Englesko krilo lovi i Southampton, a Everton je za njega spremio ponudu od 22,4 milijuna eura.

BREAKING: Sam Allardyce confirms @Everton's interest in signing Theo Walcott from @Arsenal on permanent deal. #SSN pic.twitter.com/pKc1hx4PxV — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 12, 2018



Arsenal ponovno lovi Draxlera

Velika želja Arsenea Wengera napokon bi se mogla ispuniti. Julian Draxler na izlaznim je vratima PSG-a, koji ga želi prodati. Nijemac je viđen u Londonu na košarkaškoj utakmici, gdje se družio s igračima Arsenala i time povećao mogućnost da tijekom prijelaznog roka potpiše za Topnike.

Photos: Arsenal players are joined by Julian Draxler & Ilkay Gundogan for tonight’s NBA at London’s O2 Arena. #afc pic.twitter.com/jm0Aqr58up — afcstuff (@afcstuff) January 11, 2018



Chelsea blindira svoje zvijezde

Thibaut Courtois i Eden Hazard produžit će ugovore s Chelseajem. Vrataru trenutačni ugovor vrijedi do 2019. i on će prvi produljiti suradnju, a nakon njega će to učiniti i njegov sunarodnjak iz Belgije, koji ima ugovor do 2020. godine.

Inter dobio braniča iz Benfice

Argentinski branič Lisandro Lopez igrat će u Interu na posudbi iz Benfice do kraja sezone. Nerazzurri su sve dogovorili s Portugalcima, a ako budu zadovoljni moći će otkupiti njegov ugovor na ljeto za deset milijuna eura.

Real dovodi Neymara 2019. godine?

Aktualni svjetski, europski i španjolski prvak Real neće kupovati u zimskom prijelaznom roku. Trener Zinedine Zidane zadovoljan je ekipom, ali dobro upućena Marca tvrdi kako će Real krenuti po Neymara na ljeto 2019. godine.

Navodno Brazilac želi jednog dana igrati u bijelom dresu, a cijeli transfer mogao bi iznositi na kraju nevjerojatnih 400 milijuna eura. Podsjetimo, PSG ga je tijekom ljeta oteo Barceloni za rekordna 222 milijuna eura.

Marca’s Cover | “With Neymar in mind.” pic.twitter.com/aIZh8zbuTI — Real Madrid Info (@RMadridInfo) January 12, 2018



Liverpool će Keitu platiti 95 milijuna eura?

Poznato je kako se Liverpool tijekom ljeta dogovorio s Leipzigom oko dolaska Nabyja Keite, ali tek na kraju ove sezone. Igrač je već potpisao predugovor s Redsima, a postoje tri opcije o kojima ovisi koliko će ga platiti.

Ako Leipzig izbori plasman u Ligu prvaka Liverpool će morati platiti 75 milijuna. Pet milijuna manje izdvojit će ako Nijemci stignu do Europa lige, a ako engleski klub već ove zime želi dovesti veznjaka morat će platiti nevjerojatnih 95 milijuna eura, tvrdi njemački Bild.

Hoće li klub s Anfielda nakon 84 milijuna eura, koliko je platio Virgila van Dijka, platiti i 95 milijuna eura za još jednog igrača pokazat će dani pred nama.