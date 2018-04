TRI NAMJEŠTENE UTAKMICE U PREMIJER LIGI? Tužiteljstvo BiH preuzelo istragu

Foto: Screenshot YouTube

NEDAVNO je UEFA poslala dopis Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine u kojem je upozorila da postoje ozbiljne indicije da su neke utakmice u najvišem rangu nogometa u BiH namještene.

Odmah po primitku vijesti krovne kuće europskog nogometa i državno tužiteljstvo susjedne nam države pokrenulo je istragu oko tri sporne utakmice, a prema pisanju Dnevnog avaza, Nogometni savez BiH potvrdio je da je izgledno kako su te utakmice zaista namještene.

Tužiteljstvo BiH i dalje istražuje slučaj, očekuje se da će istraga biti zaključena do kraja tekuće sezone, a s obzirom na to da su istražni procesi u tijeku, još uvijek nije poznato o kojim se utakmicama radi.

"Od ove tri utakmice koje su bile predmet naše istrage, dvije smo završili i uputit ćemo jedan dio Tužiteljstvu BiH koje će nastaviti istragu. Ne mogu reći o kojim utakmicama je riječ. U proteklom periodu smo obavili čitav niz saslušanja aktera, službenih osoba i svih onih koji su imali veze s tim utakmicama. Ali, tužitelji Nogometnog saveza BiH nemaju instrumente kojima bi proveli detaljnu istragu onako kako to rade državni organi", rekao je za Avaz Damir Raguž, jedan od tri tužitelja te je dodao:

"Indicija da postoje elementi namještanja ima, ali neka to utvrdi Tužiteljstvo. Mi smo samo tužitelji NSBiH, ograničenih mehanizama. Možemo zvati ljude na ispitivanje, ali ih ne možemo primorati na to. Nemamo pravo tražiti da nam predaju telefone, daju kontakte, ne možemo provjeravati listing i pratiti telefonske pozive... Ne možemo pritiskati. A ono što je sigurno, to je da nam nitko tijekom ispitivanja neće sam od sebe reći - Jesam, namjestio sam utakmicu."

Navodno je riječ o utakmicama koje su namještene zbog najvećeg mogućeg koeficijenta na kladionici (Poluvrijeme/Kraj iz 1 u 2, ili iz 2 u 1), na koje su uplaćeni brojni neobično veliki iznosi.