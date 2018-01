TRILER ZA FINALE Danska u zadnjoj sekundi izborila produžetke, Švedska sa Španjolskom za zlato!

Foto: Hina

U NEVJEROJATNOJ utakmici Švedska je tek nakon produžetaka pobjedom protiv Danske 35:34 izborila finale Europskog rukometnog prvenstva. Za zlato će igrati protiv Španjolske, koja je u ranijoj utakmici izbacila najvećeg favorita Francusku.

Švedska niti jednom tijekom prvih 60 minuta nije bila u zaostatku, a Danci su u posljednjoj sekundi zabili za 28:28 i produžetke, iako su dvije minute prije kraja imali tri gola zaostatka.

Najveća razlika između ove dvije momčadi bili su vratari. Kod Šveđana sjajan je bio Andreas palicka koji je sakupio čak 20 obrana, dok su Landin i Green Krejberg na danskim vratima ukupno zaustavili 11 šuteva.



Prvo veće odvajanje Švedska je ostvarila kod 8:5 u 11. minuti, a pred kraj prvoga dijela stigli su i do pet golova razlike (15:10 i 16:11). Ipak, Danci su do poluvremena smanjili na 16:14 i zaprijetili da će u nastavku preokrenuti rezultat protiv oslabljene Švedske.



Švedska je stigla i drugom dijelu na pet razlike (20:15 u 39. minuti), ali Danska je na krilima Mikkela Hansena stigla do poravnanja na 25:25 pet minuta prije kraja uz igrača više. Ipak, Švedska je s dva gola Zachrissona i jednim Gottfridssona stigla do 28:25 dvije minute prije kraja. Ni tada se Danska nije predala, u posljednjoj minuti je postigla dva gola, a produžetak je izborila doslovno u posljednjoj sekundi golom Svana.

U 60 minuta Dance je predvodio Mikkel Hansen sa 11 golova, Lauge Schmidt je dodao 7, a Lasse Svan 5 golova. Gottfridsson je na ulasku u 59. minutu zabio za 28:25 vodstvo Švedse, a Lauge je uzvratio na drugoj strani par sekundi kasnije za danskih -2. Pola minute do kraja Svan je pogodio za gol zaostatka, a nakon što je Tollbring pogodio okvir gola, Svan je doslovno u zadnjoj sekundi s krila zabio za 28:28.

Arneson je otvorio produžetke, Lauge triput zaredom vratio utakmicu u egal nakon švedskih golova, onda su Zachrisson i Ekberg zabili za 31:33. Do kraja su zadržali prednost i izborili pobjedu za finale.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Matthias Zachrisson je s osam golova bio najefikasniji u švedskim redovima, po sedam golova su dodali Nicklas Ekberg i Jim Gottfridsson, dok su Mikkel Hansen sa 12 i Rasmus Lauge Schmidt sa 11 pogodaka bili najbolji kod Danske.



Švedska je do sada četiri puta bila europski prvak, 1994., 1998., 2000. i 2002. godine, ali baš od te 2002. nije stigla niti do polufinala. Jedan od ta četiri naslova, onaj 2000. osvojila je upravo u Zagrebu kada je u Domu sportova svladala Rusiju.

DANSKA - ŠVEDSKA 34:35