TRUMP ZA SP U SAD-u 2026. LOBIRA UZ PRIJETNJE "Zašto da podržavamo države koje ne podržavaju nas?"

MEĐUNARODNA nogometna federacija domaćinstvo Svjetskog prvenstva 2026. godine dodijelit će i priopćiti na godišnjem kongresu u Moskvi 13. lipnja, dan prije početka predstojećeg Mundijala u Rusiji.

Službeni su kandidati za domaćinstvo 23. izdanja svjetske smotre, inače prve u povijesti sa 48 reprezentacija, Maroko te Sjedinjene Američke Države udružene s Kanadom i Meksikom.

Svojevrstan pritisak na svjetsku krovnu nogometnu organizaciju pred skorašnju odluku izvršio je i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump putem svojeg službenog Twitter profila.

"Sjedinjene Američke Države pripremile su snažnu kandidaturu s Kanadom i Meksikom za Mundijal 2026. godine. Bila bi sramota da države koje smo oduvijek podržavali ne podrže našu kandidaturu. Zašto bismo ih podržavali ako one nas ne podrže (uključujući i u Ujedinjenim nacijama)?" pomalo prijetećim tonom objavio je američki predsjednik.

U Sjedinjenim Američkim Državama se od 17. lipnja do 17. srpnja 1994. održalo 15. izdanje svjetske smotre, inače prema posjećenosti najgledaniji Mundijal u povijesti koji je pobjedom nad Italijom bio osvojio Brazil.

