TUCHEL SLUŽBENO PREUZEO PSG "Srušit ćemo sve granice u Europi"

ONO što je bilo najavljivano sada je dobilo i službenu potvrdu. Novi trener PSG-a je Thomas Tuchel, koji će na klupi naslijediti Unaija Emeryja. Njemački strateg potpisao je dvogodišnji ugovor s francuskim prvakom, a najvažniji cilj bit će mu dovesti momčad barem do polufinala Lige prvaka.

"S velikom radošću, ponosom i ambicijom pridružujem se velikom svjetskom nogometnom klubu PSG-u. Momčad posjeduje velik potencijal s odličnim igračima i ovo će biti velik izazov za mene. Radujem se i što ću upoznati Park prinčeva, legendarni europski stadion na kojem je atmosfera fantastična", rekao je Tuchel nakon potpisivanja ugovora.

Tijekom karijere vodio je Mainz, nakon čega je dvije godine bio na čelu Borussije Dortmund, s kojom se rastao prošlog svibnja.

"Svjestan sam kvalitete koju momčad posjeduje. Pa tu igraju neki od najboljih nogometaša svijeta i učinit ćemo sve da srušimo sve granice, kako u Francuskoj, tako i u Europi", poručio je Tuchel.

