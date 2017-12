U jednoj minuti vidjeli smo zašto Mirko cijeli život trenira

Foto: Getty Image / Guliver Images

MIRKO FILIPOVIĆ razbio je Tsuyoshiya Koshaku i na najbolji način najavio posljednji pobjednički pohod u svojoj karijeri.

Vratio se u ring točno godinu dana nakon što je osvojio Rizinov Grand Prix. Za nokaut mu jetrebala jedna minuta. Cro Cop nilada nije bio spremniji. Pred njim su još dvije borbe koje je dogovorio s Rizinom.

Totalna dominacija

Besmisleno je raditi analize borbe u kojoj je jedan borac toliko dominantan. Japanac je procijenio da mu je najveća šansa uloviti Cro Copa na prepad. Od starta je pomalo nekontrolirano krenuo naprijed i mahao rukama u širokom gardu. Trebalo je nekoliko dobrih kontri da ga stavi u poziciju u kutu ringa gdje više nije imao šanse. Brutalni kratki krošei i ground and pound podsjetili su na najmoćnije dane Mirkove karijere. Japanac ni u jednoj sekundi borbe nije izgledao kao čovjek koji može nešto napraviti.

Odlazak sa stilom

Većina boraca svoje MMA karijere okonča nakon serija poraza nakon kojih fanovima ne preostaje drugo nego sjećati se boljih dana, tužno gledajući kako mladi lavovi demoliraju one kojima su se nekada najviše divili. Kevin Randleman, Tim Sylvia ili Andrei Arlovski samo su neki od velikih teškaških šampiona koji su sve napravljeno u karijeri kompromitirali lošim predstavama jednom kada su izašli iz zenita borilačke forme.

Kod Cro Copa gledamo sasvim drugi scenarij. Njegova karijera ide prirodnom kraju, ali on bilježi sjajne rezultate. Današnja pobjeda mu je osma u nizu, u tri različite organizacije. Iskustvo mu je puno pomoglo u trenažnom procesu i danas izgleda kondicijski spremniji nego tijekom cijele svoje ere u UFC-u, a tehničko znanje mu nikad nije bilo ni najmanje upitno.

Velik ulog, mala dobit

Cro Cop nam je uoči povratka u ring rekao da nikada nije napravio tako mangupski potez: borit će se da spreman dočeka dvije naredne borbe, u isto vrijeme dogodine, kada bi trebao izazvati prvaka Rizinovog Grand Prixa. To bi trebao biti kraj njegove karijere. Kako bi ostao u natjecateljskoj formi, dogovorena je borba s Koshakom te još jedna na proljeće ili ljeto. Večerašnja pobjeda ne spada u najznačajnije u njegovoj karijeri, ali ona ima ipak posebnu simboliku jer najbolje opisuje njegovu životnu misiju – biti borac.

Uzeti ovakvu borbu kao pripremu za daljnje, opasnije izazove, bilo je izrazito riskantno sa sportskog aspekta. Sama pobjeda ne donosi mu puno, s obzirom na to da je Japanac daleko od svojih najboljih dana, niti ga ona gura bliže nekom pojasu. S druge strane, eventualni poraz bio bi jako bolan. Ne samo radi poraza kao takvog, već bi bio idealan argument za dio javnosti i navijača koji s podsmijehom dočekuju njegovu svaku iduću borbu, zazivajući oproštaj „prestarog“ i „pročitanog“ borca. Dojam je da je Mirko mogao puno više izgubiti nego dobiti ovom borbom. U doba u kojem i najveće svjetske MMA zvijezde triput izvažu svakog suparnika i u pravilu biraju suparnika protiv kojeg imaju izrazito povoljan omjer rizika i dobiti, ovo je pravo osvježenje. Prihvatiti takvu borbu „samo“ zato da bi neku jaču dočekao spremniji, govori najviše o razlozima zbog kojih Mirko trenira cijeli život – to je njegov poziv. On se jednostavno voli boriti. Bilo kad i bilo gdje, protiv bilo koga i bez obzira na uvjete. Sav njegov život i filozofija mogu stati u ovu minutu borbe. Kao i ono zbog čega volimo ovaj sport i njegove istinske ratnike.