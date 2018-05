U najluđoj ligi na svijetu 97 bodova je dovoljno tek za peto mjesto

Foto: Getty Images/Guliver Image

POBIJEDI li sutra Southampton u gostima, Manchester City postat će prva momčad u najvišem engleskom razredu nogometa koja je sezonu završila sa 100 bodova.

U nižim ligama to se događa nešto češće. Osobito kad čudnim spletom okolnosti jedna jaka momčad ispadne u neku od nižih liga pa se dominantno vrati u višu ligu. No u engleskoj Southern Premier ligi, sedmoj ligi u piramidi natjecanja, prvenstvo su čak dvije momčadi završile sa stotinu bodova, a još tri s više od 95. Točnije, nevjerojatnih 97 bodova bilo je Weymouthu dovoljno tek za peto mjesto.

Premiership "za siromašne", koji ima 24 momčadi kao i svaka niža engleska liga, osvojio je Hereford s nestvarnih 117 bodova. Dečki sa zapada Engleske dobili su 36 utakmica uz impresivnu gol razliku 111:33, a po 30 pobjeda skupili su King's Lynn Town, Slough Town, Kettering Town i Weymouth. Ove četiri momčadi igrale su doigravanje za drugo mjesto koje vodi u viši rang, a pobijedio je Slough.

We'd like to thank you all for the very kind messages received since the final whistle on Monday - there have been far too many to respond to individually!



Safe to say we are very much looking forward to the challenge of National League South football!



📷: @GaryHousePhoto pic.twitter.com/usAuPGWYts