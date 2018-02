U Pjongčangu dodijeljena prva zlatna medalja

Foto: Getty Images/Guliver Image

ŠVEDSKA trkačica na skijama Charlotte Kalla u subotu ujutrro po hrvatskom vremenu osvojila je prvu zlatnu medalju na 23. Zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu pobijedivši u skiathlonu, utrci na 15 kilometara podijeljenoj u dvije dionice, 7,5 km klasičnim i 7,5 km slobodnim načinom, dok je 37-godišnja Norvežanka Marit Bjoergen osvajanjem srebrnog odličja postala najuspješnija natjecateljica na ZOI svih vremena.



Za 30-godišnju Šveđanku ovo je peta olimpijska medalja, a četvrta u pojedinačnim disciplinama te ukupno njezino treće olimpijskom zlato. U Vanvouveru 2010. godine bila je pobjednica na 10 km slobodnim načinom, dok je u Sočiju donijela pobjedu svojoj štafeti.





