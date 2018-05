UEFA ODBILA MILAN Velikan riskira izbacivanje iz europskih natjecanja

Foto: Getty Images / Guliver Image

JEDAN od najvećih nogometnih klubova u povijesti nikako da pronađe svjetlo na kraju mračnog tunela. Milan na rezultatskom polju posljednjih pet-šest godina proživljava jako teške trenutke te se ne uspijeva ni vratiti u Ligu prvaka, a kamoli boriti za naslov prvaka Italije ili Europe.

Međutim, još veće probleme Rossoneri imaju izvan travnjaka. Prošlog proljeća Silvio Berlusconi je nakon 31 godine prodao klub Yonghong Liju, predstavniku kineskog konzorcija Sport Investment Lux koji je preuzeo klub za 740 milijuna eura te time kupio 99,93 posto Milana.

U dolazak novih 11 igrača uložio je 231,2 milijuna eura, ali je većinu tog novca dobio na posudbu od fonda Elliott, koju mora vratiti do listopada ove godine. Time je Milan prekršio financijski fair-play zbog čega se našao pod istragom UEFA-e.

Izvršni direktor Marco Fassone već je nekoliko puta bio u Nyonu, gdje je pokušavao dokumentima i planovima uvjeriti UEFA-u kako će dug biti vraćen te je tražio podršku i povjerenje čelnika europske kuće nogometa.

No, kao i dosad, njegovi pokušaji nisu urodili plodom pa je tako i danas odbijen plan novog refinanciranja duga, čime je Milan još bliže prišao mogućim sankcijama. Jednostavno, UEFA tvrdi da još sa sigurnošću ne zna tko je doista pravi vlasnik kluba i odakle dolazi novac kojim klub raspolaže.

Zbog svega toga Milan bi mogao biti kažnjen zabranom transfera tijekom ljetnog prijelaznog roka, zabranom pojačanjima da nastupe sljedeće sezone u Europa ligi ili čak izbacivanjem iz europskih natjecanja.

"Milan je prekršio pravila financijskog fair-playa i morat će snositi odgovornost", poručila je UEFA.

