BRUTALNE TRI RUNDE Stipe Miočić bolji od Ngannoua

STIPE MIOČIĆ treći put brani pojas UFC prvaka. Protivnik mu je kamerunski nokauter Francis Ngannou.

Stipe bi pobjedom ušao u povijest kao najuspješniji prvak u povijesti UFC-ove teške kategorije.

Borbu Miočića i Ngannoua, kao i prve reakcije, pratite na Indexu.



ČETVRTA RUNDA

U četvrtoj je Stipe opet srušio Ngannoua i držao ga više od dvije minute u podređenom položaju. Čvrsto ga je Stipe primio, sudac traži više aktivnosti, Stipe se diže i udara Ngannoua serijom udaraca u lijevu stranu glave.

Cijelu rundu proveli su u toj poziciji, Stipe ga je udarao kad god bi ih sudac opomenuo, a Ngannou je blokirao većinu udaraca i nije imao snage za išta više.

TREĆA RUNDA

Na početku treće Stipe je opet pritisnuo Ngannoua uz kavez Kamerunac izgleda iscrpljeno. Sve su pasivniji, Stipe je opustio, a Ngannou ga je iznenadio jakim direktom u glavu. No, Stipe se vraća, ruši ga, popeo se na njega i nanizao slabe udarce. "Stipe, Stipe", opet viču fanovi.



Stipe ga udara, ali ne može završiti.

Posljednjih pola minute treće runde udarao ga je i laktovima u parteru, ali sirena ga je prekinula. Ngannou je jedva ustao i otišao u svoj kut. I Stipe je iscrpljen, ali još uvijek vodi.

DRUGA RUNDA



Ispuhala su se obojica nakon prve runde. Njihove borbe obično ne traju tako dugo. Razmjenjuju low-kickove, Ngannou je promašio kroše, Stipe je išao u novo rušenje, ali nije uspio i sjajno je izbjegao udarce "Predatora"... Stipe ide u novo rušenje, uspio je! Ngannou se podiže s Miočićem na leđima, prejak je Kamerunac... Stipe ga vraća na koljena i udara koljenom u tijelo. Do kraja runde uspio ga je kontrolirati.

PRVA RUNDA



Ngannou je krenuo high-kickom, Stipe ga je srušio, ali diže se Kamerunac. Iz klinča je Ngannou uzvatio, Stipe ide u novi pokušaj rušenja, Ngannou ga je napao agresivno, ali Stipe se uspio izmaknuti.



Ngannou je promašio aperkat, tek je minuta i pol prošla. Stipe je pogodio direkt, ali nema štete.



"Stipe, Stipe!", zorilo se dvoranom tri minute do kraja runde.



Stipe pogađa desni direkt! Još jedan! I uspio ga je srušiti! Sjajno ga kontrolira, pokušao je giljotinom, ali Ngannou je uspio stati na noge 40 sekundi do kraja runde. Stipe je na samom kraju uspio zadati još par udaraca i vjerojatno odnio prednost.



6:20 KREĆE BORBA!

U dvorani su i hrvatski navijači.

6:10 Ovo je trenutak kojeg smo čekali, Stipe ulazi u dvoranu!

Prije njega ušao je Francis Ngannou.

6:00 Daniel Cormier ostaje prvak! Dominantno je obranio pojas poluteške kategorije nakon što je prekidom pobijedio Volkana Oezdemira.

5:35 U dvoranu ulaze Daniel Cormier, prvak poluteške kategorije, i izazivač Volkan Oezdemir.

Stipe odrađuje posljednje pripreme prije borbe.

5:30 Calvin Katter je ostvario impresivnu pobjedu protiv Shanea Burgusa. U trećoj rundi sjajno je pogodio Burgusa aperkatom, a onda ga dovršio serijom udaraca za sjajan nokaut i drugu pobjedu u UFC-u.

5:00 Stipe je u kući! Prvak je stigao u dvoranu i zagrijava se za meč kojim može ispisati povijest.

4:40 Počela je druga borba glavnog programa između Francimara Barrosa i Giana Villantea.

