ULOVILI SMO BIŠĆANA NAKON VELIKE POBJEDE "Slovenska liga je jača, ali ovdje klub ne nestaje preko noći"

NOGOMETAŠI Olimpije u infarktnoj završnici derbija 34. kola slovenskog prvenstva pobijedili su Maribor u gostima 3:2 i dva kola prije kraja skočili na prvo mjesto, s dva boda više.

Bila je to jedna od važnijih utakmica u trenerskoj karijeri Igora Bišćana, zbog kojeg smo došli do Ljudskog vrta. Bišćan ne priča mnogo ni često, ali stao je pred kameru Indexa nakon lude večeri. I progovorio o svemu.



"Uh, ovo je bilo napeto, derbi pun obrata emocija. Ovo je za slovenski nogomet lijepa promocija. Bilo je lijepo biti dio priče, još je ljepše kad pobijediš na ovaj način. Dobar psihički trenutak moramo iskoristiti da zadržimo prednost u preostale dvije utakmice. Mislim da ćemo zasluženo postati prvaci. Izgubili smo veliku prednost, ali vratili smo samopouzdanje i moramo to dovršiti do kraja."

Kod 2:1 ste izgledali pomalo izgubljeno, Čanadžija nam je rekao da su se igrači međusobno na terenu dogovorili da moraju nekako izgurati do kraja.

"Kod 2:1 bilo je bliže da će oni zabiti gol, a ne da ćemo mi izjednačiti. Ubacivao sam ofenzivne igrače, malo smo gubili kontrolu, mogli su oni zabiti i treći gol, ali na kraju se isplatilo, na najljepši mogući način došli smo do pobjede, zabili smo gol u zadnjim trenutcima utakmica. Znali smo mi gubiti u posljednjim minutama, ali eto, uspjeli smo i mi preokrenuti i slaviti. Kad radiš i vjeruješ u to, onda ti se sve vrati, presretan sam."

Imate dva boda prednost, dva kola prije kraja, igrate protiv Krškog kod kuće i u gostima kod Domžala.

"Sad smo bolji u međusobnim omjerima, u slučaju jednakog broja bodova to nam donosi prednost. Krško je nezgodna ekipa, ali sve momčadi koje dođu na naš stadion se brane, mi smo prisiljeni probijati protivničke obrane jer svi stanu ispred šesnaesterca, a Domžale su jako kvalitetna ekipa koja je skoro iznenadila Marseille koji je ove godine u finalu Europa lige. Igraju jako dobar nogomet, bit će jako teško, ali mislim da smo mi pokazali da možemo i samo treba vjerovati u to pa ćemo vidjeti što će biti na kraju sezone."

Kako vam je u Olimpiji i koja je osnovna razlika između slovenskog i hrvatskog nogometa?

"Meni je lijepo ovdje, kad su rezultati dobri, onda je sve dobro, a kada rezultati nisu najbolji, onda je naravno sve ovo drugo izvan nogometa loše, jedna klasična trenerska priča. Ljudi su me fenomenalno primili, gdje god da dođem... Mogu reći sve pozitivno. Što se tiče slovenskog nogometa, Maribor je igrao Ligu prvaka i u tri utakmice ostao neporažen, ne može se puno ekipa s ovih prostora s tim pohvaliti u nikad jačoj Ligi prvaka. Domžale je tijesno izgubio na dvije utakmice protiv Marseillea. Ekipe su dosta organizirane, neki su svjesni svoje slabosti pa stoje gotovo cijelu utakmicu na 20 metara od svog gola i brane se, svako od njih ima par dobrih igrača koji mogu napraviti probleme u kontri. Travnjaci su ovdje jako dobri, tu nema nikakvih problema, uvjeti su odlični. Hrvatska liga je sigurno za jednu klasu, ako ne i više, bolja od slovenske, ali to je logično, ipak smo mi nogometna zemlja s puno talenata i puno većom bazom igrača. Ali oni koliko imaju, toliko i ponude. Nema tu velikih šokova da klubovi nestaju preko noći."

Je li atmosfera oko klubova pozitivna za razliku od hrvatskih klubova?

"U Sloveniji je nešto mirnija atmosfera, mi imamo navijače, ali nema puno njih koji su baš zagriženi da prate momčad da bi bila nervoza. Tu je Maribor momčad koja ima najveću podršku i najviše ih ljudi gleda, ostalo je sve skromnije. Ovdje se poštuju igrači, nema nerada, nije ni blizu problema koje mi imamo. Općenito, kao narod nisu toliko zaluđeni nogometom. Mislim da su kao zemlja malo bolje posloženi po pitanju pravosuđa i ostalih stvari."

Liverpool je prije par mjeseci igrao u Mariboru, sad su u finalu Lige prvaka. Kakva su vaša predviđanja?

"Neću ići na finale jer mi igramo utakmicu taj dan, ja sam rekao čim su se plasirali u Ligu prvaka da su oni nezgodna momčad za bilo koga, da se igraju dvije utakmice Liverpool bi bio favorit, ali Real s iskustvom u tim finalima je favorit. Bojim se da će s Kloppovim iskustvom s finalima naivno ući u tu utakmicu, previše otvoreno, a to bi Real mogao iskoristiti jer imaju strašnu kvalitetu, ali Liverpool drugačije ne zna igrati nego otvoreno i napadački. Ja ću naravno navijati za Liverpool, ali kao nacija možemo biti ponosni na dečke u jednoj i drugoj ekipi jer po ne znam koji put imamo predstavnike u finalu takvog velikog natjecanja."

Šanse hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu?

"Trebamo malo sreće u prvom eliminacijskom krugu, ako to prođemo to će nas psihički podignuti, a onda smo u stanju za najveće stvari. Za ove glavne igrače Rusija je zadnja šansa da naprave nešto veliko. Svi smo uz reprezentaciju i znamo da im treba podrška koja trenutno i nije najbolja, oni mogu s dobrim startom promijeniti tu atmosferu. Imaju kvalitetu i u najboljim su godinama."