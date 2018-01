United s dva fenomenalna gola pobijedio Everton, Vlašić igrao 90 minuta

Foto: Getty Images/Guliver Image

NAKON ŠTO JE Nikolu Vlašića zadnje tri utakmice držao na tribinama te još jednu na klupi, novi Evertonov trener Sam Allardyce je bivšeg Hajdukovog igrača gurnuo u udarnu jedanaestoricu za veliki dvoboj s Manchester Unitedo u 22. kolu Premiershipa.

Vlašiću je to bila tek četvrta utakmica u Premiershipu koju je započeo ove sezone te 15. nastup ukupno otkad je za 10 milijuna eura došao u Everton. No, ni on nije mogao spriječiti poraz 2:0 s kojim je Everton ostao na devetom mjestu.

Everton je pokušavao, trudio se, ali u 90 minuta nije uspio nijednom zapucati u okvir. United je bio puno opasnija momčad, a bolju igru naplatio je u 57. minuti kad je Martial krasnim udarcem s dvadesetak metara zabio za vodstvo.

Izvadio je Allardyce Rooneya i Bolasiea, ostavio Vlašića na terenu i pridružio mu Lennona i McCarhtyja, ali nije bilo pomoći. Jesse Lingard je devet minuta prije kraja golčinom s gotovo istog mjesta kao i Martial postavio konačnih 2:0. Ovom pobjedom je United, barem do sutra, preskočio Chelsea na drugom mjestu i upisao prvu pobjedu nakon tri uzastopna remija.