UTAKMICA GODINE Juventus gubio do 87. minute pa zabio dva gola i okrenuo protiv Intera (2:3)

ZABORAVITE sve derbije koje ste ove godine gledali. Zaboravite utakmicu Real - Juventus, Romino razbijanje Barcelone ili sve one sjajne susrete koje smo ove sezone gledali u Premiershipu. A bilo ih je.



Najboljih 90, odnosno 100 minuta nogometa ove sezone priuštili su nam u nedjelju navečer Inter i Juventus u spektakularnom derbiju 35. kola Serie A u kojem su gosti na San Siru u infarktnoj završnici slavili 3:2.



Tri minute dijelile su Inter od velikog slavlja. Tri minute dijelile su Napulj od potpunog delirija koji nitko ne bi mogao smiriti. Tri minute dijelile su Italiju od mogućeg prekida velike Juventusove dinastije. No, samo dvije minute trebale su Allegrijevoj momčadi za neviđeni preokret. Preokret koji će im možda u konačnici donijeti i sedmi naslov zaredom.



Pet golova, crveni karton, tri korištenja VAR-a, dva autogola, tri promjene vodstva… Odakle da krenemo?



Ništa manje važna ova utakmica nije bila ni Interu, koji bi dao sve da se nakon šest godina vrati u Ligu prvaka. No, kako stvari stoje, mogao bi se načekati. Tako je izgledalo već nakon 18 minuta velikog derbija na San Siru.



U 13. je Douglas Costa potpuno sam primio loptu na lijevoj strani šesnaesterca, primirio je i neobranjivo pogodio suprotni kut. Sudac Daniele Orsato je kratko konzultirao VAR i priznao gol, a pet minuta kasnije ponovno je trebao pomoć videotehnologije.



Matias Vecino je startao na Marija Mandžukića i sudac je isprva dosudio samo prekršaj za Juventus. No, budući da se Mandžukić nije dizao s travnjaka, Orsato je potražio pomoć VAR-a i nakon nekoliko minuta potpuno ispravno pokazao Urugvajcu izravni crveni karton.



Činilo se da će to u startu ubiti derbi od kojeg su bila velika očekivanja, no to je bio samo početak onoga što je slijedilo. Dvije minute kasnije Miralem Pjanić je dobio žuti karton zbog prekršaja, a sedam minuta kasnije je na centru srušio Rafinhu, ali mu Orsato nije pokazao drugi žuti karton već je opomenuo D'Ambrosija zbog prigovora. To je bio okidač za podizanje tenzija na San Siru do usijanja. Ratnička atmosfera s travnjaka preselila se na tribine pa je tako svaka sučeva odluka dočekana salvama zvižduka, a nakon što je Buffon u 29. minuti obranio strašan udarac Candreve s 40 metara, Orsato je u 36. minuti propustio teže kazniti Alexa Sandra koji je u duelu laktom u glavu udario Candrevu.



Juventus je u tim trenucima bez većih problema čuvao vodstvo, a u četvrtoj minuti sudačke nadoknade zabio je i drugi gol, ali je on nakon burnih prosvjeda Interovih igrača i konzultacije VAR-a opravdano poništen. Douglas Costa je bio u zaleđu.



Iako nije stvorio nijednu pravu priliku, Inter je izgledao sasvim solidno s desetoricom igrača na terenu, a energija kojom je Spallettijeva momčad igrala protiv brojčano nadmoćnog protivnika bila je rijetko viđena. Neviđena borbenost i zalaganje Intera nagrađeni su u 53. minuti. Mandžukić je srušio Škriniara iskosa s desne strane, Cancelo odlično ubacio iz slobodnog udarca, a Icardi još bolje skočio te pogodio za 1:1. Pet minuta kasnije Pjanić je napravio još jedan čvrsti prekršaj, ali nije dobio žuti karton. Ako ste se dosad pitali “gdje je Dybala?”, to je bilo pitanje koje je mučilo vjerojatno sve gledatelje.





Iako je Argentinac u zadnje vrijeme u lošoj formi, ostat će misterij zašto je Allegri svojeg najboljeg igrača u najvažnijoj utakmici sezone ostavio na klupi. Ipak, u 61. minuti Dybala je ušao umjesto beskorisnog Khedire i dvije minute kasnije u mrtvu šansu lansirao Higuaina, koji je promašio priliku iz koje je morao zabiti gol.Gol je i pao, ali na drugoj strani.Borbeni Inter, nošen fantastičnom podrškom krcatog San Sira nije očajnički branio bod. Stali su domaćini pametno otraga i čekali pravu kontru preko brzih Perišića, Candreve i Icardija. U 66. minuti jednu takvu povukao je Perišić, došao do gol-aut crte i pomeo pod s Cuardadom. Kolumbijac ga je pokušao srušiti, ali Perišić se nekako iskobeljao, ušao u šesnaesterac i poslao oštru nisku loptu u peterac. Tamo je čekao Icardi, ali posao mu je olakšao Andrea Barzagli koji je loptu skrenuo u vlastiti gol za apsolutni raspad sistema na stadionu.Kakva je u tim trenucima bila atmosfera u Napulju možemo samo zamisliti. Napoli, koji u nedjelju gostuje u Firenci, nadao se da će Juventus kiksati u Milanu ili barem za dva tjedna u gostima kod Rome i tako ispustiti bod prednosti.Juventusu ni bod kod Intera ne bi previše značio, Allegrijevoj momčadi igrala je samo pobjeda. Kako se utakmica bližila kraju, Dybala je iz napada u napad pokazivao Allegriju koliko je lud bio što ga je držao na klupi. U 75. minuti Handanovič mu je jedva obranio slobodan udarac s 20 metara, a Interovi zadnji trzaj na utakmici bit će kontra iz sljedeće minute kad je Icardi zakasnio nekoliko centimetara na ubačaj Candreve s desne strane.Sjajni, rastrčani i borbeni Inter, koji je gotovo cijelu utakmicu igrao s igračem manje, polako je ostajao bez daha. Juventus je postavio šatore i tešku artiljeriju oko crno-plave tvrđave i čekao da protivnik ostane bez hrane i vode, u Interovom slučaju - bez snage. Sve češće im je bježao Dybala, sve češće su gubili korak, ali i takvi su odolijevali svim napadima.Vidio je to i Spalletti pa je u 83. minuti iz igre izvadio Icardija i ubacio Santona da podeblja bok, nadajući se da će njegova momčad izdržati. Samo nada je… Znate već što.Velika je momčad taj Juventus. U zadnja dva kola osvojili su samo jedan bod i prijetio im je epski raspad kojim bi gurnuli Napoliju titulu u ruke. Sami su se uvalili u ovakve probleme, ali sami si se i izvukli. U 87. minuti gubili su 2:1. U 88. su vodili 3:2.Prvo su Cuardado i Dybala odigrali odličan dupli pas u šesnaestercu. Kolumbijac se sjurio skoro do gol-aut crte i zavrnu loptu u sredinu, da bi se ona nezgodno odbila od Škriniara, prevarila Handanoviča i završila u suprotnom kutu za 2:2.Nije se ni krenulo s centra, a Juventus je dobio slobodan udarac na 30 metara od gola. Dybala je ubacio savršen centaršut na vrh peterca, umorni Interovi stoperi ispustili su Higuaina iz vida protiv kojeg Perišić nije imao šanse u duelu i Argentinac je iz blizine glavom zabio za nevjerojatni preokret i, pokazalo se, pobjedu 3:2.



Pobjedu koja će dati silnu injekciju samopouzdanja Juventusu uoči napete završnice prvenstva. Bili su na dnu, duboko dolje negdje u bunaru, ali su isplivali i nitko se sad više protiv njih ne bi kladio da će obraniti naslov.



Sljedeće subote dočekuju Bolognu, četiri dana kasnije čeka ih finale kupa protiv Milana, a onda je na rasporedu derbi s Romom u Rimu. Prvenstvo zatvaraju kod kuće protiv Verone. Jako težak raspored. No, Juventus je i u ovoj utakmici pokazao da je najbolji kad je najteže.