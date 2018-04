UTAKMICA ŽIVOTA MOA SALAHA Liverpool - Roma 5:2 u prvoj utakmici polufinala LP-a

Foto: Twitter

ČUDESNA, nestvarna večer na Anfieldu. Liverpool je na krilima nevjerojatnog Moa Salaha pregazio Romu s 5:2 u prvoj polufinalnoj utakmici Lige prvaka i napravio je golem korak prema velikom finalu.

Kakva li je to bila utakmica! Jedna od najljepših i najuzbudljivijih nogometnih predstava koje smo mogli gledati u posljednjih nekoliko godina. Svašta smo vidjeli na mitskom Anfieldu. Pregršt šansi i nekoliko vratnica obilježile su prvi dio prvog poluvremena.

A onda je Mo Salah odlučio svima pokazati zašto je ove sezone zaslužio dobiti Zlatnu loptu. To što je večeras Egipćanin odigrao jedna je od najdojmljivijih individualnih partija nekog igrača na elitnom nivou.

Sjajni Egipćanin je ove sezone u 47 nastupa zabio 43 gola, pri čemu deset u 11 nastupa u Ligi prvaka. Fascinantan je i podatak kako je napadač engleskog sastava zabio i na petoj uzastopnoj utakmici u Ligi prvaka. Jedini igrač u povijesti Liverpoola kojem je to dosad pošlo za rukom bio je Steven Gerrard.

Goals scored in all competitions this season:



Mohamed Salah: 43

Cristiano Ronaldo: 42

Lionel Messi: 40



We are witnessing something like never before. pic.twitter.com/DUDHCBdAOj