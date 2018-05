UŽIVO Arsenal u Madridu spašava sezonu (0:0)

Foto: Getty Images/Guliver Image

ATLETICO i Arsenal od 21:05 u Madridu igraju uzvratnu utakmicu polufinala Europa lige.

Prvi susret u Londonu je završio 1:1, a za Arsenal je osvajanje ovog natjecanja jedini način da se sljedeće sezone dočepaju Lige prvaka.

Diego Simeone ne može računati na Šimu Vrsaljka koji je u Londonu dobio crveni karton, dok je Wenger na klupi ostavio Mhitarjana, a prednost dao Welbecku.

Tijek susreta pratite na Indexu...

ATLETICO - ARSENAL 0:0

TIJEK SUSRETA:

📋 Our team to face @Atleti in tonight’s @EuropaLeague semi-final#ATLvAFC pic.twitter.com/XGfg5zyGQ8