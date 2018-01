UŽIVO Zavirite u slavne odaje Poljuda u Noći muzeja

Foto: hajduk.hr

HAJDUK je otvorio vrata kluba u tradicionalnoj Noći muzeja. Poljud je večeras hit destinacija među građanima koji se gužvaju u veseloj atmosferi na stadionu. Zavirite u kultne odaje Hajdukove povijesti.

Poljud je otvoren do ponoći.

Tema ovogodišnje manifestacije je 'Muzeji i sport – Brže, više, jače', pa se HNK Hajduk, kao prvi nogometni klub u 'Noć muzeja' uključio u suradnji sa splitskom podružnicom Hrvatske matice iseljenika. Poljudski stadion kao zaštićeno kulturno dobro te trofejne dvorane s preko tisuću vrijednih izložaka idealno će se uklopiti u koncept manifestacije koja je ove godine posvećena baš sportu. Osim što će već od 18 sati moći razgledati Hajdukove trofejne dvorane, posjetitelji će u Noći muzeja nazočiti i zanimljivim projekcijama u poljudskoj kino dvorani.

S početkom u 19.11 sati u organizaciji Hrvatske matice iseljenika održat će se program pod naslovom 'Znači nan on puno više nego ča u foje piše'. Uz video projekciju autorice Branke Bezić Filipović koja tematizira desetljetnu suradnju Hajduka i hrvatskih iseljenika, neke zanimljive detalje s gledateljstvom će podijeliti Gerard Denegri, prvi počasni konzul Francuske Republike i Ante Zonzi Ivković, nekadašnji igrač Hajduka.

Publici će se prigodnom riječju obratiti i navijači Hajduka s one strane oceana. Nakon ovog programa, pa do završetka manifestacije, posjetitelji će u kino dvorani moći pogledati dokumentarni film Mate Prlića '1950', dirljivu priču o jednoj od najslavnijih godina u povijesti splitskog kluba. Za posjetitelje je pripremljeno i lijepo vizualno iznenađenje, pa zaključimo kako u petak svi putovi vode prema Poljudu.

Dodajmo i da će Odjel za članstvo u Noći muzeja biti otvoren do 22, a fan shop do 24 sata. Poseban besplatni autobus u Noći muzeja prolazit će Zrinsko Frankopanskom i Ulicom sedam Kaštela te dovoditi posjetitelje do poljudskog prstena. Za njih će na Poljudu biti otvoren glavni ulaz koji se nalazi pokraj fan shopa na zapadnoj strani stadiona. Posjetitelji koji dolaze automobilima mogu koristiti veliko parkiralište između stadiona i lučice.