VEKIĆ U DRUGOM KOLU ISTANBULA Donna nadigrala treću nositeljicu, koja je potom predala meč

HRVATSKA tenisačica Donna Vekić plasirala se u 2. kolo WTA turnira u Istanbulu nakon što joj je treća nositeljica, Poljakinja Agnieszka Radwanska, predala zbog ozljede susret 1. kola pri vodstvu 21-godišnje Osječanke 6:1, 2:0.

U prvom setu Donna je oduzela servise protivnici u četvrom i šestom gemu te sa samo jednim izgubljenim gemom rutinski stigla do 6:1. Na startu drugog seta odmah je napravila novi break, treći u meču, i iskoristila drugu priliku za novo vodstvo, a nakon toga je lako obranila vlastiti servis, nakon čega je Radwanska predala meč.

