VELEMAJSTOR GRIZOU Pogledajte kako je počeo akciju i okončao je golčinom

ANTOINE GRIEZMAN s prva dva gola u finalu Europa Lige vodio je Atletico do pobjede (3:0) i trofeja protiv Olympique Marseillea.

Prvi zgoditak postigao je u 21. minuti nakon velike greške obrane suparnika, a drugi je zabio nakon odlične akcije s Kokeom.

Veznjak je na centru napadača proigra glavom, a Griezmann je prima i odmah je vraća pošiljatelju u teškoj poziciji. U skoku lijevom nogom na desnoj strani, leđima okrenut golu.

Koke nastavlja suradnju duplim pasom Griezmannu koji s desne strane ulazi u kazneni prostor i ljevicom potkopava loptu koja preko istrčalog Mandande završava u maloj mreži.

Gol kakav daju samo velemajstori Griezmannu je bio 29. ove sezone i drugi na ovoj utakmici.

Tako je postao prvi francuski igrač u povijesti finala Kupa UEFA/Europa Lige i Kupa/Lige prvaka koji je u utakmici za europski trofej postigao dva gola.

1 - Antoine Griezmann is the first French player to score a brace in a UEFA Cup/Europa League final or a European Cup/Champions League final. Grizou. pic.twitter.com/eL5Kl61gRq