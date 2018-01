FRANCUSKA RAZBIJENA Španjolska u finalu rukometnog Eura!

Foto: Hina



ŠPANJOLSKA je s 27:23 pobijedila Francusku u zagrebačkoj Areni i izborila finale Europskog rukometnog prvenstva.

Najveći favoriti već su na poluvremenu imali šest golova zaostatka za razigranim Španjolcima, ali su u drugom dijelu stigli do tri gola razlike i imali šansu preokrenuti utakmicu. No, u završnici je Španjolska pobjegla na +4 i izborila finale.

Španjolsku je do velike pobjede nosio Ferran Sole sa 7 golova, a Raul Entrerrios utrpao je šest, par u ključnim trenucima utakmice.



Kod Francuske je najbolji bio Sorhaindo sa 6 golova.

FRANCUSKA - ŠPANJOLSKA 23:27

Španjolsku je u prvom dijelu predvodio fantastični Ferran Sole sa 6 golova iz 7 šuteva. Kod Francuske je u prvih pola sata najbolji bio Sorhaindo, stopostotan sa četiri gola, tri je dodao Nikola Karabatić.

U reprezentaciju Španjolske se nakon dvije godine vratio Arpad Šterbik, najbolji rukometaš svijeta u 2017. Jučer je sletio u Zagreb nakon ozljede svog mlađeg kolege, a u prvom poluvremenu protiv Francuske je obranio dva od tri sedmerca.

#FRAESP 🇫🇷14:22🇪🇸 Superb Sterbik!! He comes in to face his fourth penalty, and saves his third, to record 75% from the seven-metre line. @RFEBalonmano keep their incredible lead with 16 minutes remaining #ehfeuro2018 #hypnoticgame pic.twitter.com/48lwlgcExM — EHF EURO (@EHFEURO) 26. siječnja 2018.

Na početku drugog dijela Karabatić je nakratko smanjio zaostatak, ali Sole i Entrerrios vraćaju na 12:18. Pobjegli su Španjolci i na +7 20 minuta do kraja (13:21), no onda su Lagarde, Dipanda, Abalo i Porte na ulasku u posljednjih deset minuta smanjili na 19:23.



Guigou je u 51. oteo loptu i brzo zabio za 20:23.

Gotovo pet minuta nije bilo pogotka, proradili su francuski vratari i skinuli nekoliko ključnih udaraca, a Mahe četiri minute do kraja smanjio na 21:24.

Entrrerios je zabio za četiri gola prednosti dvije i pol minute do kraja

#FRAESP 🇫🇷20:24🇪🇸 As we enter the final 5 minutes of the first #ehfeuro2018 semi-final, @FRAHandball are racing against the clock trying to decrease the score line. But @Rodrigao016 is responding to the pressure in the best way, saving several important shots #ehfeuro2018 pic.twitter.com/vhLcIvjlTf — EHF EURO (@EHFEURO) 26. siječnja 2018.