VELIKA PROMJENA, IZBORNIK IPAK VODI ZLATANA NA SP? "Treba me nazvati i reći da želi to"

Foto: Getty Images/Guliver Image

"IBRAHIMOVIĆ ide u Rusiju? Ne, apsolutno ne. Već je rekao da više ne misli igrati za nas, to smo riješili. Nikako ne razumijem ove spekulacije i o čemu zapravo Zlatan govori. Sve je bilo riješeno njegovim umirovljenjem", prije samo pet dana rekao je švedski izbornik Janne Andersson.

Ovo je bila reakcija na verbalne bombe koje je Zlatan ispaljivao u njegovom stilu, kao što je ona: "Idem na Svjetsko prvenstvo jer Svjetsko prvenstvo bez mene ne bi bilo Svjetsko prvenstvo." Ovako je nedavno poručio nogometaš koji je nakon 116 utakmica i rekordna 62 gola za nacionalnu momčad objavio povlačenje iz reprezentacije u ljeto 2016., upravo prije početka kvalifikacija za SP.

Ali Andersson, koji je Švedsku preuzeo odmah nakon Ibrinog povlačenja, brzo je nakon rezolutnog odbijanja mogućnosti da Zlatan ode na SP sada potpuno promijenio priču, svjedoče to njegove riječi u intervjuu za njemački Kicker:

"Zlatan može ići na SP. Ali, ako je doista promijenio mišljenje, mora me nazvati i reći mi da želi biti dio reprezentacije. Ako to napravi, sjest ćemo i porazgovarati što bi to značilo, kako reprezentacija sada igra i tako dalje. Ali, za sada je to sve samo špekulacija."

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Izbornik je pojasnio: "Ne znam bi li se on i dalje uklopio u našu momčad. Ali, ni ne razmišljam o tome. Opcije razmatram kako dođu i ako dođu. Ako želi biti dio reprezentacije, treba me nazvati. Ne može biti jednostavnije od ovog."

Švedska je SP izborila bez Zlatana, pobjedom nad Italijom u dodatnim kvalifikacijama, a u Rusiji je u skupini s Njemačkom, Meksikom i Južnom Korejom.